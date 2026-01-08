El México de la 4T pone al narco como un gran empleador: Las polémicas declaraciones de la morenista Adriana Marín (VIDEO)

Una intervención en un programa de análisis terminó por detonar un tema que ya ha causado mucha polémica desde meses anteriores. Adriana Marín, responsable de la estrategia de comunicación digital de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quedó en el centro del debate tras exponer una lectura del narcotráfico que muchos consideraron alarmante por el enfoque utilizado.

El señalamiento no pasó desapercibido. En un país marcado por la violencia del crimen organizado, cualquier discurso que roce la normalización del fenómeno provoca reacciones inmediatas, y eso fue precisamente lo que ocurrió tras la difusión de sus declaraciones.

Narcotráfico, mayor empleador en México: Las polémicas declaraciones de Adriana Marín de Morena

Durante su participación en el programa Razonados, del diario La Razón, en 2025, Marín afirmó que el narcotráfico funciona, en los hechos, como uno de los mayores empleadores en México. En su exposición, señaló que las organizaciones criminales reclutan entre 160 mil y 185 mil personas y que semanalmente requieren incorporar a cientos de nuevos integrantes para reemplazar a quienes son detenidos o asesinados.

“El narcotráfico es uno de los principales empleadores a nivel nacional, reclutan alrededor de 160 mil a 185 mil personas y se necesitan más de 350 personas a la semana para cubrir a las personas que son detenidas o asesinadas”, dijo.

Desde su perspectiva, ese volumen de reclutamiento evidencia que el problema no puede analizarse únicamente desde la lógica del castigo penal. Para la funcionaria, el crimen organizado se alimenta de contextos donde el Estado y el sector privado no han logrado generar opciones suficientes de empleo, ni expectativas reales de futuro para amplios sectores de la población.

“Es complejo atender la situación del narcotráfico, porque no solo tiene ayuda por parte de los Estados Unidos, sino que genera empleo, empleo que muchos privados, que el Estado tampoco se ha encargado de generar y entonces qué vas a hacer con todas esas personas a las cuales les prometieron dinero y fama, que igualmente no tiene. ningún tipo de esperanza en algún momento, porque el sistema ha generado que no tengan esperanza”, apuntó.

Críticas por el riesgo de normalizar al crimen organizado

El argumento provocó incomodidad incluso dentro del propio panel. Posteriormente, al circular los fragmentos en redes sociales , la reacción se amplificó. Analistas, usuarios y figuras de oposición cuestionaron que una colaboradora vinculada al partido gobernante expusiera al narcotráfico bajo un enfoque funcional, advirtiendo que ese tipo de discurso puede diluir la gravedad del daño social, económico y humano que produce la violencia criminal.

Las críticas apuntaron, sobre todo, a que el planteamiento parecía trasladar el debate del terreno de la responsabilidad del Estado hacia una aceptación implícita de una realidad que, para muchos, debe combatirse sin matices discursivos.

🔴“El narcotráfico es un fenómeno criminal que se combate con la ley, inteligencia y política social”, expresa Morena luego de que una colaboradora de la Coordinación de Comunicación Social de su grupo parlamentario en el Congreso de la CDMX, Adriana Marín, declarara que "el… pic.twitter.com/HyI13Zu6Vb — Azucena Uresti (@azucenau) January 8, 2026

Morena se deslinda por declaraciones de Adriana Marín sobre el narcotráfico

Ante el alud de señalamientos, Marín rechazó que estuviera justificando o defendiendo al crimen organizado. Aclaró que su intención fue describir una realidad compleja, no plantear la imposibilidad de erradicarla. Insistió en que en ningún momento afirmó que no se pudiera terminar con el narcotráfico, sino que se trata de un fenómeno difícil de atender por sus múltiples dimensiones.

Durante el intercambio, también negó que su postura implicara aceptar la permanencia del crimen organizado por una supuesta incapacidad del gobierno para generar empleo, y reprochó que se le atribuyeran afirmaciones que no realizó.

Sobre las declaraciones atribuidas a una colaboradora de la Coordinación de Comunicación Social del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aclaramos: pic.twitter.com/fp9w29JEs4 — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) January 8, 2026

Horas después re que se reactivaron las polémicas declaraciones, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se deslindó de las declaraciones, al precisar que se trató de una opinión personal que no refleja la posición oficial de la bancada. Asimismo, condenó las amenazas y ataques dirigidos contra su colaboradora, subrayando que el debate público no debe cruzar hacia la agresión.

El episodio reabrió una discusión de fondo: cómo hablar del narcotráfico sin relativizar su impacto y hasta qué punto el discurso público puede influir en la percepción social de un fenómeno que sigue siendo una de las mayores tragedias del país.