La mañana de este martes 10 de noviembre, un choque múltiple en la autopista Trakia, en el sureste de Bulgaria, dejó al menos 11 personas muertas y 48 heridas.

En el accidente estuvieron involucrados cerca de 80 vehículos, entre automóviles y camiones, que colisionaron en medio de una densa niebla que redujo considerablemente la visibilidad.

¿Cómo fue la carambola?

El accidente se produjo alrededor de las 7:00 horas, en una autopista que conecta Sofía, la capital del país, con la ciudad de Burgas, a orillas del mar Negro.

¡TERRIBLE!



Al menos 12 muertos y decenas de lesionados por una mega carambola que involucra a más de 70 vehículos en una autopista de #Bulgaria; las autoridades de ese país mencionan que la densa neblina fue la causa del accidente. https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/KPz44UMNjj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 10, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, se registraron dos colisiones en distintos puntos de la autopista. La primera ocurrió en el km 289, en dirección a Burgas, mientras que minutos después se produjo otro impacto en el km 294, en sentido hacia Sofía.

El número de víctimas podría aumentar, debido a que algunos pasajeros permanecían atrapados entre los restos de sus vehículos.

11 people were killed and about 48 injured early on 10 November when dense fog caused two separate pile-ups on Bulgaria's Trakia motorway near Zimnitsa. More than 50 vehicles were involved, with collisions in both directions of traffic. pic.twitter.com/amppeS56uM — Open Source Intel (@Osint613) November 10, 2026

Las autoridades también advirtieron que la situación en el lugar era especialmente complicada por la cantidad de unidades involucradas y los daños ocasionados por los impactos.

Decenas de heridos por la megacarambola

Los equipos de emergencia desplegaron un operativo con policías, bomberos y personal médico.

La atención hospitalaria se distribuyó entre centros médicos de la región, donde se reporta que cuatro personas con heridas graves fueron ingresadas al hospital San Panteleimón de Yambol, mientras que otras ocho llegaron a un hospital de Sliven.

Siete de estos pacientes presentaban lesiones en las extremidades y el tórax, mientras que uno se encontraba en estado muy grave debido a un traumatismo en la cabeza.

Además, reportes de Reuters indican que alrededor de 27 lesionados fueron trasladados a hospitales de la zona.