VIDEO |“Se me agredió”: Noroña se dice víctima a un año de su pleito a golpes con Alito Moreno

Empujones, manotazos, reclamos y una gresca que obligó a otros legisladores a intervenir; a un año de la pelea que protagonizó con Alejandro “Alito” Moreno, Gerardo Fernández Noroña volvió a recordar aquel enfrentamiento y aseguró que la agresión en su contra no fue un asunto personal.

Este 27 de agosto se cumple un año de uno de los episodios más tensos y para algunos, divertidos, que se vivieron durante una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuando una discusión entre el entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado y el dirigente nacional del PRI terminó en una confrontación física.

Fernández Noroña recordó la fecha y aseguró que lo ocurrido debe analizarse más allá de su figura como político, pues, según dijo, la agresión ocurrió mientras encabezaba la Cámara de Senadores.

“Fíjense que hoy se cumple un año de la agresión a un servidor, pero no es un asunto personal”, señaló.

VIDEO: Noroña recuerda pelea con Alito Moreno

Al recordar la gresca, Fernández Noroña cuestionó la participación de legisladores que, de acuerdo con sus declaraciones, no formaban parte de la Comisión Permanente; afirmó que cuatro de las personas involucradas no pertenecían a ese órgano legislativo y criticó que participaran en el enfrentamiento.

“¿Cómo va a ser que cuatro legisladores que no son miembros de la Comisión Permanente se presten a agredir al presidente de la Cámara de Senadores?”, cuestionó.

Fernández Noroña insistió en que la confrontación no debe reducirse a una diferencia personal y volvió a señalar la gravedad del episodio ocurrido hace exactamente un año.

“Se me agredió”



“Es muy grave”



Noroña, el rey del pleito, se hace la víctima al recordar el episodio de hace un año con Alito Moreno en el Senado pic.twitter.com/34KP8Nn5id — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 28, 2026

¿Por qué se pelearon Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña?

La confrontación ocurrió cuando concluía la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mientras los legisladores entonaban el Himno Nacional para dar por terminados los trabajos, Alejandro “Alito” Moreno se acercó a Fernández Noroña para reclamarle que no se le había concedido la palabra.

Ambos políticos comenzaron una discusión que derivó en empujones y manotazos en la tribuna de la antigua sede del Senado, ubicada en la calle de Xicoténcatl.

Durante parte del altercado, la transmisión del Canal del Congreso cambió la toma, por lo que algunas de las imágenes de la confrontación comenzaron a circular posteriormente en redes sociales desde distintos ángulos.

Aquí el video completo de la pelea de Noroña vs Alito, se ve como se empujan y luego como Alito pierde el control y acaba empujando en el suelo a un empleado del Senado.



Estos tipos cobran 130 mil pesos libres de impuestos al mes para hacer esta basura 🤢🤢🤢 pic.twitter.com/fSZS6J6mBO — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) August 27, 2025

La gresca provocó que otros legisladores se acercaran para intentar separar a los involucrados, tan solo, la diputada morenista Dolores Padierna se colocó en medio durante la confrontación, mientras que también se registraron empujones contra uno de los colaboradores de Fernández Noroña, quien cayó al suelo.

La situación escaló hasta obligar a otros legisladores, así como a personal de comunicación social y resguardo, a intervenir para contener la confrontación, misma que al cabo de un año seguiría siendo tan recordada.