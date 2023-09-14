VIDEO: Oficiales roban equipajes durante revisiones en el aeropuerto de Miami

Dos oficiales de seguridad del Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos, fueron captados robando los equipajes de los pasajeros durante los procedimientos de revisión.

Los sujetos pertenecían a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y eran los encargados de revisar los equipajes de mano de los viajeros.

Tras varias denuncias de los pasajeros sobre el robo de sus pertenencias, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad de la zona de bandas; gracias a ello se dieron cuenta de lo que sucedía.

En el video aparecen los dos agentes, identificados como Joaue González y Labarrius Williams, sacando las pertenencias de las personas cuando sus equipajes pasaban por las revisiones de seguridad.

En las imágenes, que se volvieron virales en redes sociales, se vio a González jugando con una bolsa, mientras trataba de abrir el cierre, tras conseguirlo, el contenedor continúa por la banda transportadora y segundo después el hombre se mete la mano a la bolsa para guardar lo que acaba de sacar.

En otra parte del clip, aparece su compañero, quien también revisó las maletas y sigue el mismo procedimiento que González, saca algo y se lo guarda en las bolsas de la chamarra, sin importarle que dos jóvenes estaban cerca de la escena.

En una toma más, nuevamente González aparece sacando un fajo de billetes de una de las maletas que supuestamente estaba revisando.

Las autoridades aeroportuarias de Miami indicaron que el modus operandi de estos agentes, era distraer a los pasajeros, y aprovechar las revisiones para abrir las maletas para sacar las pertenencias de valor.

Arrestan a oficiales que robaban en el aeropuerto de Miami

En julio pasado, los dos agentes fueron detenidos por las autoridades acusados de robo agravado; sin embargo, el video se dio a conocer recientemente por la policía de Miami.

Según las autoridades estadounidenses, los oficiales trabajaban juntos para robar a los pasajeros que pasaban por las revisiones de seguridad en la terminal 8 del aeropuerto de Miami.

