Video: Policía mata a tiros a una adolescente afroamericana en EUA

En la ciudad de Columbus, en Ohio, una adolescente afroamericana murió por disparos de la policía, quien señaló que la joven había amenazado a otras dos mujeres con un cuchillo. Los hechos se reportaron la tarde del martes, poco después de que Derek Chauvin, el policía que mató a George Floyd, fuera declarado culpable.

La División de Policía de la ciudad publicó imágenes de la cámara corporal del oficial implicado en los hechos quien, según las autoridades, había acudido al lugar tras responder a una llamada del servicio de emergencias en la que le informaron sobre un intento de apuñalamiento.

Qué se sabe del asesinato de Ma’Khia Bryant

De acuerdo con el departamento de policía de Ohio, en el video se veía a Ma’Khia Bryant, de 16 años, atacando a otras dos mujeres con un cuchillo cuando el oficial llega a la entrada de una casa.

El oficial disparó varias veces contra Ma’Khia Bryant, en la grabación se pueden escuchar hasta cuatro disparos, según las fuentes.

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Ma’Khia Bryant cayó al suelo junto a un automóvil que estaba estacionado en la entrada de la casa y junto a una de las mujeres con las que estaba discutiendo. Las imágenes de la cámara corporal mostraban un cuchillo en el suelo.

La afroamericana había estado al cuidado del Servicios para Niños del Condado de Franklin, según The New York Times.

El nombre del policía que disparó a Ma’Khia Bryant, que según las autoridades fue relevado del servicio mientras se investiga el tiroteo, no fue revelado.

La Oficina de Investigación Criminal de Ohio llevará a cabo una investigación independiente, que según los funcionarios locales es la misma que se realiza cada vez que un oficial dispara a alguien.

Tras conocerse la muerte de la adolescente, cientos de manifestantes se congregaron en el lugar del asesinato y después marcharon hasta la sede del Capitolio estatal y del Departamento de Policía de la ciudad.

Condenan a Derek Chauvin por muerte de George Floyd

El suceso se produjo el mismo día que el exagente de policía Derek Chauvin fue declarado culpable de todos los cargos de los que se le acusaba por la muerte por asfixia del afroamericano George Floyd.

La muerte de Floyd a manos de Chauvin, que durante más de nueve minutos aprisionó con su rodilla el cuello de la víctima, dio la vuelta al mundo en mayo del año pasado y provocó una enorme ola de protestas en Estados Unidos.

