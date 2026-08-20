VIDEO: ¡Los encontraron flotando! Así fue el rescate de 2 pescadores desaparecidos en Chiapas

Lo que comenzó como una búsqueda en medio del Océano Pacífico terminó con un rescate que pudo haber tenido otro desenlace; dos pescadores fueron localizados con vida a más de 240 kilómetros de la costa de Chiapas, después de permanecer a la deriva y aferrados a una hielera para mantenerse a flote.

Los hombres, de 53 y 32 años, habían salido al mar a bordo de una embarcación llamada “Camaronera”. La última comunicación que se tuvo con ellos ocurrió el pasado 14 de agosto, por lo que sus familiares y compañeros comenzaron a enfrentar la incertidumbre sobre su paradero.

La alerta llegó a la Secretaría de Marina (Semar) a través de personal de una cooperativa pesquera, que solicitó apoyo para localizar a los dos trabajadores del mar.

Una búsqueda que se extendió mar adentro

Ante la emergencia, elementos navales desplegaron unidades de superficie y aéreas para ampliar el área de búsqueda. El operativo se realizó mediante el concepto denominado trinomio buque-interceptora-aeronave, una estrategia que permitió cubrir una zona extensa del Pacífico.

Después de las labores de localización, los pescadores fueron encontrados aproximadamente a 240 kilómetros de la costa de Chiapas. La escena permitió dimensionar la situación en la que se encontraban: ambos permanecían en el agua, aferrados a una hielera que flotaba en el océano.

Una Patrulla Oceánica de la Armada de México se aproximó hasta el punto donde fueron ubicados y comenzó las maniobras para ponerlos a salvo.

Personal de la Armada de México rescata a dos pescadores que se encontraban en aguas del Pacífico a más de 240 kilómetros de la costa del estado de Chiapas que se encontraban sobre una hielera, mar adentro. pic.twitter.com/a5CMHuZmkC — México Aeroespacial y Defensa (@maeroespacial) August 20, 2026

Los trasladaron para recibir atención médica

Una vez fuera del agua, personal de Sanidad Naval realizó una primera valoración médica para conocer las condiciones en las que se encontraban los pescadores tras permanecer a la deriva.

Posteriormente, ambos fueron trasladados vía aérea en un helicóptero hacia un puerto, donde continuaron recibiendo atención médica antes de ser entregados a sus familiares.

De acuerdo con el reporte, los dos pescadores se encuentran estables de salud.