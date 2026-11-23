Un video del secuestro de una mujer en un Modelorama se viralizó, horas después la localizaron y detuvieron a tres personas en Morelia, Michoacán.

Janeth Adriana, de 40 años, fue interceptada por dos sujetos armados en un establecimiento de la colonia Profesor Jesús Romero Flores, al norte de la ciudad. La subieron por la fuerza a una camioneta Kia Seltos gris, pero su recorrido quedó registrado por las cámaras de videovigilancia.

Horas después, la mujer fue localizada sana y salva.

Hombres armados privan de la libertad a una comerciante en Morelia, Michoacán Janette, dueña de una tienda de abarrotes en la colonia Jesús Romero Flores, fue sacada por la fuerza de su negocio y subida a una camioneta gris sin placas Cámaras de seguridad captaron el hecho https://t.co/8WdRnOPsMg — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 24, 2026

¿Cómo localizaron a Janeth Adriana en Morelia?

El seguimiento comenzó a través de las cámaras del C5 Michoacán, cuyos operadores identificaron la camioneta en la que los sujetos se llevaron a la mujer.

Con esa información, elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal desplegaron un operativo que permitió ubicar e interceptar el vehículo.

Durante la intervención, los agentes rescataron a Janeth y detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con la privación ilegal de la libertad.

¿Cuántos detenidos hubo y qué vehículos aseguraron?

Además de la camioneta Kia Seltos gris en la que viajaba la víctima, las autoridades aseguraron otros dos vehículos presuntamente relacionados con los hechos.

En total, fueron tres automotores los que quedaron bajo resguardo, junto con las personas detenidas.

Los sospechosos y las unidades fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

Gracias al seguimiento mediante nuestras cámaras de videovigilancia, en #Morelia la Guardia Civil localizó, el mismo día de los hechos, a una mujer víctima de privación ilegal de la libertad y detuvo a tres personas presuntamente relacionadas con el caso. La coordinación y el monitoreo permanente contribuyen a salvaguardar la seguridad de las y los michoacanos. Ante cualquier emergencia, comunícate al 9-1-1. #MichoacánEsMejor #TeCuidamos — C5 Michoacán (@C5Michoacan) November 24, 2026

¿Dónde ocurrió el secuestro de la mujer en Morelia?

Los hechos comenzaron en un Modelorama de la colonia Profesor Jesús Romero Flores, al norte de Morelia.

De acuerdo con el reporte del C5 Michoacán, el monitoreo de las cámaras permitió localizar a la víctima el mismo día de los hechos y detener a tres personas presuntamente involucradas.

Janeth Adriana fue puesta a salvo, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.