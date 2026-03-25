VIDEO: Hombre patea en la cara a joven con autismo en Pachuca

Un hombre agredió a un joven con autismo en una privada de Pachuca. Los hechos quedaron grabados en video por una cámara de seguridad. El material audiovisual revela el instante preciso.

El individuo agrede físicamente a un joven que vive con la condición de espectro autista. De acuerdo con las imágenes, el conflicto se originó por una situación cotidiana que escaló de manera desproporcionada debido a la reacción del agresor.

VIDEO: Así fue el momento en que un hombre agredió a un joven con autismo

Se conoce que la agresión se dio luego de que el perro del joven ladrara hacia em presunto agresor, motivo por el que el sujeto habría golpeado a la víctima.

El altercado comenzó presuntamente cuando el animal de compañía que se encontraba con el joven reaccionó ladrando hacia el hombre, quien en ese momento transitaba por la vía pública acompañado de sus propios perros. En lugar de continuar su camino, el sujeto decidió retornar y encarar la situación de forma violenta.

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El video muestra cómo el individuo forzó la entrada de la zona privada, empujando la puerta de acceso para dirigirse directamente contra la víctima, iniciando así la agresión física dentro del perímetro habitacional.

El agresor no ha sido detenido

A pesar de la claridad de las imágenes captadas por los dispositivos de vigilancia y de la vulnerabilidad de la víctima debido a su condición, el responsable del ataque no ha sido capturado por las fuerzas del orden. Hasta el momento, el panorama judicial y de seguridad en torno a este suceso se mantiene en la incertidumbre, ya que no se ha registrado ninguna intervención oficial para presentar al atacante ante las instancias correspondientes.

Instituciones de seguridad pública en Pachuca no han emitido ningún comunicado o posicionamiento respecto a este acto de violencia ocurrido en el sector sur. El hermetismo se extiende a la Procuraduría General de Justicia del Estado, instancia que hasta la fecha no ha confirmado si ya existe una carpeta de investigación abierta o una querella formal interpuesta por la parte afectada tras la agresión sufrida en la privada.

