¿A qué saben las papas fritas más caras del mundo?

Son decadentes, sabrosos y con el aroma de las lujosas trufas. Servidas en un plato de cristal Baccarat, complementadas con una rica salsa de queso espesa y adornadas con una orquídea. Se trata de las papas fritas más caras del mundo.

Seguramente suena paradójico que una comida callejera pueda ser lo suficientemente cara como para ostentar un Guinness World Records, sin embargo la reinvención de las clásicas papas del restaurante neyorokino Serendipity 3 logró semejante hito.

Bajo el nombre de la Creme de la Creme Pommes Frites cualquier comensal puede saciar su curiosidad y ordenar el platillo en el restaurante por el costo de $200 dólares. Pero solo para aclarar: estas papas fritas son un acompañamiento, no el plato principal, por lo que no saciarán el hambre.

¿Cómo se preparan las papas fritas más caras del mundo?

Basta imaginar la preparación para saborear un bocado de estas papas fritas (ya que sería bastante difícil de imitar esta preparación en casa).

De acuerdo a la receta del chef ejecutivo corporativo de Serendipity, Frederick Schoen-Kiewert, lo primero son las papas Chipperbeck de alta calidad.

“Es un proceso de tres cocciones”, explicó Schoen-Kiewert. “Hacemos un primer escaldado con Dom Perignon y un vinagre de champán francés. Lo enfriamos y luego hacemos el primer frito a 325°C. Tras enfriarse, las remataremos a 375°C. Esto garantiza que tenga un exterior crujiente y un interior esponjoso”.

Las patatas fritas no se cocinan en aceite de cocina normal. Se fríen en grasa de ganso para ofrecer un sabor terroso a nuez.

Ya cocidas, se sazonan con sal de trufa de Guerande y aceite de trufa de verano Urbani. Están cubiertos con trufas negras de verano de Umbría, Italia.

“Trufa, trufa y trufa dentro de estas papas fritas”, dijo el chef Schoen-Kiewert. “La trufa es la estrella principal aquí”.

La salsa Mornay (la salsa de queso) está destinada a mojar las papas y también tiene infusión de trufa. Está hecha con crema orgánica Udder, mantequilla de trufa negra y gruyere suizo infusionado con trufa.

El plato se remata con una pizca de polvo de oro de 23 quilates comestible.

La ración de patatas fritas más cara del mundo cuesta 200 dólares. El plato del restaurante Serendipity 3, en Manhattan, ha sido certificado por el Libro Guinness de los Records https://t.co/juTMHtJ2Eb @GWR @Serendipity3NYC pic.twitter.com/ksBWWNU7c3 — Cova Morales (@comoju) July 20, 2021

Comida extravagante y cara

Este es el décimo récord Guinness de Serendipity 3.

“Tenemos de todo, desde el pastel de bodas más grande del mundo, el helado más caro del mundo ($1,000 dólares), la hamburguesa más cara del mundo ($295 dólares), la taza de chocolate caliente más grande del mundo. Hemos hecho mucho”, dijo el director creativo de Serendipity, el chef Joe Calderone.

Las papas fueron creadas anunciar el regreso del restaurante, tras su cierre durante la pandemia por COVID-19. “Quiero decir, ha sido un año y medio difícil para todos, y necesitamos divertirnos un poco ahora”, dijo Calderone.

Actualmente hay una lista de espera de ocho a diez semanas para probar la Creme de la Creme Pommes Frites.

Te puede interesar: Conoce a Lilia Paredes, la nueva primera dama de Perú

