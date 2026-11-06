Un grupo de personas reportó haber visto luces amarillas de forma triangular en el cielo del sur de la Ciudad de México (CDMX) la noche del jueves 5 de noviembre. ¿Qué fue lo que vieron?

El fenómeno que llamó la atención de las personas, se mantuvo inmóvil por varios minutos y ha generado dudas entre las personas que lo observaron, pues hasta ahora se desconoce su origen.

Luces extrañas iluminan el cielo de la CDMX

De acuerdo con los testigos que se encontraban en la zona de Coapa, Estadio Azteca, Gran Sur y calzada de Tlalpan, se trataba de luces amarillas en forma de triángulo en el cielo.

En el video se observa que las luces permanecieron por varios minutos en la misma posición, lo que llamó la atención de las personas que se encontraban en el lugar.

Varias personas salieron de los lugares donde se encontraban para observar y grabar el momento donde el cielo llamó su atención.

Hasta el momento se desconoce la procedencia del fenómeno y no hay una explicación oficial sobre lo que ocurrió en la zona sur de la capital del país.

Varias personas aseguran que las luces amarillas fueron generadas por eventos musicales, sin embargo, las autoridades no han dado a conocer el motivo.

Estas son las causas más comunes de las luces que aparecen en el cielo

¿Un OVNI? La aparición de luces en el cielo puede tener distintas explicaciones, desde reflectores utilizados en conciertos, festivales y eventos nocturnos, que proyectan haces luminosos sobre las nubes, hasta drones, aviones y helicópteros cuyas luces pueden crear efectos visuales que llaman la atención.

También pueden ser generadas por satélites que atraviesan el cielo como unos puntitos brillantes. Así que las luces amarillas que vieron en la zona de Coyoacán pudieron tratarse de eventos musicales.