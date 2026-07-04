Vinculan a proceso a presuntos integrantes de “Los Madame” por narcomenudeo en CDMX

En un comunicado oficial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó de la vinculación a proceso de dos presuntos integrantes de "Los Madame": Julián "N", alias “El Chayanne”, y Maricarmen "N", alias “La Patrona”.

“El Chayanne” y “La Patrona” están presuntamente involucrados en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión con fines de comercio.

La detención de los imputados se dio el 27 junio del año en curso, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad (SSC) detectaron un vehículo sospechoso estacionado en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa y una conducta posiblemente relacionada con la comercialización de narcóticos por parte de los dos ocupantes de la unidad.

Fue en la audiencia que se llevó a cabo el 3 de julio cuando la autoridad judicial determinó vincularlos a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva y fijando un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

“El Chayanne” y “La Patrona” son presuntos integrantes de "Los Madame"

En el mismo comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que Los Madame“El Chayanne” y “La Patrona” fueron identificados como probables integrantes de "Los Madame".

"Los Madame" son un grupo delictivo relacionado con la venta y distribución de narcóticos con operaciones principalmente en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, de la capital del país.

#LoÚltimo | Fueron vinculados a proceso Julián "N", alias “El Chayanne”, y Maricarmen "N", alias “La Patrona”, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.



Los imputados fueron detenidos el pasado 27 de junio en la alcaldía… pic.twitter.com/WM3ekiNtVl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 4, 2026

FGJ CDMX se compromete a combatir actividades ilicitas en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), en cumplimiento con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, considerará a Julián "N" y Maricarmen "N" como inocentes, mientras no tengan la sentencia establecida por la instancia correspondiente.

Además, el propio organismo se comprometió en seguir “desarrollando investigaciones para identificar y desarticular grupos generadores de violencia, así como para combatir las actividades ilícitas que afectan la seguridad y la tranquilidad de las y los habitantes de la Ciudad de México”.