Capturan a “La Madam”, líder de una célula criminal dedicada al robo de vehículos en la CDMX; la atrapan con droga y placas robadas

Evelin "N", alias "La Madam", mujer de 30 años, identificada como presunta líder de un grupo dedicado al robo de vehículos motorizados, fue capturada en la alcaldía Cuajimalpa, CDMX.

La detención se logró luego de que personal del Centro de Comando y Control (C2) Poniente detectara un automóvil sospechoso circulando por calles de la colonia La Pila, lo que activó una movilización policial en la zona.

La sospechosa fue puesta a disposición de las autoridades tras encontrársele diversos objetos ilícitos dentro del vehículo que conducía.

Así atraparon a la líder criminal

El operativo comenzó cuando los monitoristas del C2 observaron un automóvil negro que avanzaba de forma errática por el cruce de Circuito Escolar y la calle Ahuilazapan. Ante la posibilidad de que el conductor portara objetos peligrosos, se dio aviso a las patrullas en campo.

Al llegar al sitio, los oficiales le marcaron el alto a la mujer para realizar una inspección de rutina según los protocolos establecidos.

#BoletínSSC | #DETENIDA | En una acción coordinación entre uniformados de la #SSC y personal del #C2 Poniente, una mujer posiblemente relacionada con el robo de automóviles en la zona poniente de la capital, fue detenida en @cuajimalpa_gob.



Los monitoristas del #C2 observaron… pic.twitter.com/N5VwCL6VvU — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 17, 2026

Encontraron droga y placas robadas en el vehículo

Al revisar el interior del automóvil, los policías encontraron 25 envoltorios con polvo blanco (presunta cocaína) y siete bolsas con hierba verde (aparente marihuana).

Además de las sustancias, los agentes hallaron una placa de circulación perteneciente a una motocicleta que cuenta con un reporte de robo activo. Estos elementos fueron asegurados como parte de la evidencia del caso.

Vínculo con robos en Álvaro Obregón

Tras cruzar información con la base de datos de inteligencia, las autoridades detectaron que el automóvil negro que manejaba la detenida no era ajeno a otros delitos.

Según los registros, la unidad estaría involucrada en el robo de otro vehículo ocurrido apenas el pasado 12 de febrero en la alcaldía Álvaro Obregón, lo que permitió conectar a la mujer con una red delictiva más amplia.

Policías detuvieron a Evelin Berenice, de 30 años de edad, alias “La Madam”, supuesta líder de una célula delictiva dedicada al robo de motocicletas y vehículos en las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón, para lo cual utilizaba un vehículo color negro como muro, al que además… pic.twitter.com/gsIxH25TXY — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 17, 2026

¿Quién es Evelin "N", líder de célula criminal?

Las investigaciones preliminares señalan a la mujer de 30 años como la probable cabeza de una célula criminal que operaba principalmente en la zona poniente de la capital. Este grupo se especializa en el robo tanto de automóviles como de motocicletas, utilizando la zona de Cuajimalpa y alcaldías vecinas como su principal área de influencia para cometer los ilícitos.

Situación jurídica actual

La detenida fue trasladada ante el Ministerio Público junto con la droga, la placa recuperada y el vehículo asegurado. En las próximas horas se definirá su situación legal y se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su grado de participación en los robos reportados anteriormente en la zona poniente de la Ciudad de México.