Violentos disturbios en Francia por la muerte de Nahel a manos de la policía

En un ambiente de tensión en el barrio, y tras una noche que se recuerda de las más violentas en Francia desde la revuelta de los suburbios de 2005, esta marcha se convirtió en un campo de batalla. Terminó con violentos disturbios por la muerte de Nahel a manos de la policía.

El agente responsable de la muerte del adolescente ha sido acusado de homicidio voluntario y este jueves la madre de la víctima convocó una marcha blanca pacífica que se desplazó por las calles de Nanterre, donde se ha vivido una tarde y noche muy tensa con varias fuertes cargas policiales.

Continúan en #Francia las protestas por la #muerte de un joven de 17 años a manos de la #policía.#Autoridades piden a padres, se responsabilicen de sus hijos. Estiman que los protagonistas de los disturbios tienen entre 12 y 18 años.@leticiafuentesm con el reporte para #FIA. pic.twitter.com/yjjuZH0rqB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 30, 2023

Unas 6,000 personas han salido a la calle en Nanterre en la marcha blanca convocada por la madre del adolescente muerto, Nahel, que ha encabezado la manifestación vestida de blanco.

"Yo expreso mi tristeza a su familia y con la ley de la República este policía no puede quedar impune", dice uno de los asistentes, que conocía a Nahel.

Violentos disturbios en Francia

Francia vio cómo los violentos disturbios se extendían a las principales ciudades, mientras el presidente Emmanuel Macron luchaba para contener una creciente crisis provocada por el tiroteo mortal de la policía contra un adolescente durante una parada de tráfico.

#Francia | Quema de #vehículos, saqueos y #disturbios en varias ciudades, desatados por la muerte un joven negro a manos de un #policía.



875 personas fueron detenidas y más de 200 policías resultaron #heridos.



El #gobierno examina "todas las opciones para restablecer el orden". pic.twitter.com/J8H6Tg4POo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 30, 2023

En medio de las tensiones, los antidisturbios franceses han lanzado gases lacrimógenos en un intento por controlar a varios encapuchados que han roto ventanas de varios locales y provocado incendio en su interior.

Cientos de edificios y vehículos incendiados

Se reporta al menos 500 edificios públicos y 1,900 vehículos incendiados pese a la movilización de 40,000 policías y gendarmes del Gobierno, que insiste, en que su prioridad es restablecer el orden republicano.

Más de 800 detenidos

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que más de 800 personas fueron arrestadas durante la noche.

Se desplegaron 40,000 policías en toda Francia, casi cuatro veces más que los movilizados el miércoles, pero ni con los llamados del gobierno para reducir la violencia, calmaron la ira generalizada.

Pese al llamamiento a la calma del presidente francés, Emmanuel Macron, las movilizaciones se han repetido en varias ciudades.

El presidente Macron acortará un viaje a Bruselas, donde asiste a una cumbre de la Unión Europea, para presidir una reunión de crisis, la segunda en tantos días sobre la violencia, dijo su oficina.

En Nanterre, la ciudad de clase trabajadora en las afueras del oeste de París donde Nahel M, de 17 años, fue asesinado a tiros el martes por un policía, los manifestantes incendiaron automóviles, bloquearon calles y arrojaron proyectiles a la policía.

Piden venganza por Nahel

Los manifestantes garabatearon "Venganza por Nahel" en los edificios y, al caer la noche, incendiaron un banco antes de que los bomberos lo apagaran y una unidad de policía de élite desplegara un vehículo blindado.

Vandalizaron negocios

En el centro de París, vandalizaron una tienda de zapatos Nike y arrestaron a 14 personas.

Dieciséis más fueron arrestados con objetos robados después de que rompieran los escaparates de las tiendas a lo largo de la calle comercial Rue de Rivoli, dijo la policía de París.

La Policía Nacional dijo anoche que los agentes se enfrentaron a nuevos incidentes en Marsella, Lyon, Pau, Toulouse y Lille, incluidos incendios y fuegos artificiales.

La noche ha terminado con numerosos arrestos, desde el Ministerio del Interior confirman que más de 800 personas han sido detenidas y 249 policías y gendarmes han resultado heridos, ninguno de ellos de gravedad. El presidente Macron mantendrá una nueva reunión de emergencia este viernes para analizar la crisis.

