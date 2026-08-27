¡Ojo! Estas son los tipos de visa americana que quedan suspendidas temporalmente

Quienes buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos tendrán que esperar; El Departamento de Estado informó que suspendió temporalmente las citas para visa americana de inmigrante, mientras sus empleados reciben nuevas capacitaciones.

La medida no significa que todos los trámites de visa estén detenidos, por eso te decimos para quiénes sí aplica y para quiénes no.

¿Qué visa americana no podrá tramitarse por ahora?

¡Atención! La pausa afecta las visas de inmigrante, es decir, aquellas relacionadas con procesos para establecerse de manera permanente en territorio estadounidense.

Dentro de este grupo se encuentran solicitudes realizadas mediante vínculos familiares o por parte de empleadores que buscan llevar a trabajadores a Estados Unidos bajo un proceso migratorio permanente.

El Departamento de Estado no estableció una fecha concreta para reanudar las citas, además, las personas que ya tenían una cita programada no necesariamente conservarán la fecha original. Las embajadas y consulados podrán modificar esos encuentros de acuerdo con los tiempos que requiera la capacitación.

Las visas que sí pueden tramitarse

Para quienes únicamente tienen previsto viajar a Estados Unidos de manera temporal, el escenario es diferente, y aquí es dónde necesitamos poner atención, la suspensión no aplica a las visas de turismo, estudio, viajes de negocios ni a los permisos para trabajos temporales.

¿México aparece entre los que no pueden tramitar visa americana?

Si vas a tramitar la visa americana y estás en México es importante tomar en cuenta lo siguiente, el país no aparece entre los 75 países contemplados en aquella medida.

Además, la suspensión anunciada este miércoles no señala a México como un país excluido de manera específica. El punto central es el tipo de visa: los procesos de inmigración quedan temporalmente en pausa, mientras los trámites para turismo, estudios, negocios y trabajo temporal continúan.

Por ahora, quienes buscan emigrar de manera permanente tendrán que esperar nuevas instrucciones de las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Estado aseguró que cualquier modificación en las citas será comunicada directamente a los solicitantes por las embajadas y consulados correspondientes.