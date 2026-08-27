¿Te van a cancelar la cita de visa americana? Esto debes saber si estás en México luego del aviso de EU

Durante las últimas horas, una pregunta comenzó a circular entre quienes tienen en sus planes viajar a Estados Unidos, ¿qué pasará con la cita que ya consiguieron para tramitar la visa americana?

La duda no surgió de la nada, y es que en las recientes horas, el gobierno de Estados Unidos anunció cambios relacionados con el procesamiento de visas , pero es importante saber para quiénes aplica, principalmente porque a raíz del Covid-19 las entrevistas demoraron más tiempo.

¿Por qué Estados Unidos modificó las citas para visas de inmigrante?

La modificación responde a un proceso de capacitación que el Departamento de Estado puso en marcha durante agosto en sus embajadas y consulados alrededor del mundo, esto con el objetivo de preparar al personal para aplicar con mayor detalle los nuevos criterios de revisión a quienes solicitan una visa de inmigrante.

Uno de los puntos que se busca evaluar es si una persona podría convertirse en una llamada “carga pública”, es decir, si eventualmente podría depender de determinados programas o servicios públicos en Estados Unidos.

¿Se cancelarán las citas para la visa de turista en México?

¡Atención mexicanos! Si te inquieta saber qué pasará con tu cita, te respondemos claro, no se cancela o suspende nada, la medida anunciada por el Departamento de Estado está relacionada con visas de inmigrante, es decir, aquellas que corresponden a personas que buscan trasladarse de manera permanente a Estados Unidos.

La visa B1/B2, utilizada principalmente para turismo y negocios, pertenece a una categoría distinta: las visas de no inmigrante.

Por ello, el anuncio sobre los ajustes en el procesamiento de visas de inmigrante no significa una suspensión general de las citas para quienes en México buscan una visa de turista.

¿Qué deben hacer los mexicanos que están esperando su cita?

Si tu trámite es para una visa B1/B2, lo más prudente es continuar con el proceso y revisar periódicamente la información oficial relacionada con tu cita; aunque se recomienta consultar el correo electrónico que proporcionaste en el registro, además del estado de la solicitud.

El Departamento de Estado, además, mantiene herramientas oficiales para consultar información sobre los procesos de visas. En el caso de las visas de inmigrante, por ejemplo, cuenta con un sistema específico para conocer el estado de programación de entrevistas.

Por ahora, la clave para los solicitantes mexicanos es no confundir una medida dirigida a visas de inmigrante con una suspensión de las visas de turista.