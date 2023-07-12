Busca Senado allanar visita de Xi JinPing a México

El presidente del Senado, Alejandro Armenta, anunció que se prepara una visita de presidente de China, Xi JinPing, a México.

"Estará con nosotros el vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular de China (Xiao Jie). Este encuentro es muy importante porque tiene como propósito central establecer una posible visita del presidente de la república popular de China con nuestro país. Quién acude mañana al senado es el segundo la segunda autoridad más importante de China y para México es una enorme oportunidad de vinculación con ese país hermano con el que tenemos relaciones económicas y diplomáticas profundas", dijo Armenta en conferencia de prensa.

El senador de Alejandro Armenta rechazó que este encuentro implique complicar la relación con Estados Unidos ante los diferendos que ambas naciones sostienen a nivel global y recalcó que México busca fortalecer sus relaciones políticas y económicas con diversos naciones.

"La tarea diplomática para el Senado implica fortalecer las relaciones de los parlamentos, acompañamos a la cancillería en esta tarea diplomática que tiene que ver con todas las naciones. Para México es muy importante la relación con nuestros socios comerciales con Estados Unidos y Canadá, e ha fortalecido esa relación con el T-MEC, pero también es importante que México tenga diversidad comercial y trabajo diplomático de fondo con medio oriente y con el lejano oriente, con Asia y con América Latina y el Caribe. Esa tarea diplomática es la que nos permite en el concierto del respeto y el derecho internacional y la soberanía de las naciones nos permite como país mantener comunicación con China, con Corea del Sur, con Corea del Norte, con Cuba, con Rusia", abundó.

Encuentro entre México y China no complicará la relación con Estados Unidos: Armenta

No obstante, ha trascendido en la prensa que el gobierno de Estados Unidos propuso al Congreso de su país que México deje formar parte del Comando Norte, situación que mandaría un mensaje político al gobierno mexicano sobre el enfriamiento de la cooperación bilateral, además de que actualmente es el único país latinoamericano en este comando que incluye la defensa aeroespacial de América del Norte.

No obstante Armenta Mier minimizó los coqueteos de México con los enemigos políticos de Estados Unidos como China y Rusia.

"México es amigo de todas las naciones y en ese sentido nuestra relación con China es cordial y es fuerte. Nuestra relación con Estados Unidos es cordial y es fuerte y la seguiremos consolidando", expuso.