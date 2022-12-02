Proyectan erupción de volcán Mauna Loa en Hawái llegué a México: VIDEO

En Hawái el volcán Mauna Loa continúa emitiendo lava de hasta 30 metros de altura que escurren en forma de ríos y se acercan a una de las principales autopistas de La Isla. Se proyecta llegué a México.

Espectaculares postales del volcán

El volcán Mauna Loa el más grande del mundo, ubicado en Hawái, que entró en erupción el domingo pasado, ha generado grandes expectativas y a la vez imágenes espectaculares por lo que decenas de personas han llegado para admirar tales postales.

People gather to observe the eruption of the Mauna Loa Volcano in Hawaii, U.S. December 1, 2022. REUTERS/Go Nakamura TPX IMAGES OF THE DAY|Reuters

Se proyecta que llegue a México

El servicio de monitoreo atmosférico copernicus proyecto que qué la pluma de dióxido de azufre por la erupción del volcán ha llegado al oeste de Norteamérica y según el último pronóstico cruzará los Estados Unidos y México hacia el océano Atlántico y el Caribe.

Copernicus proyecto que la pluma de dióxido de azufre se traslade sobre porciones del noroeste de México en zonas como la península de Baja California y entidades como Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila para después transitar sobre territorio de los Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter el servicio de monitoreo atmosférico copernicus genero su pronóstico animado.

The latest #CopernicusAtmosphere forecast shows significant concentrations of sulphur dioxide from the #MaunaLoa volcano crossing North America.



The plume transport is unlikely to have #AirQuality impacts.



Explore the latest SO2 forecast at: https://t.co/2dxKK4FKc9 pic.twitter.com/1Wjye2FUiH — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) December 2, 2022

En su análisis se aprecia como la bocanada de este gas tendrá su desplazamiento sobre territorio mexicano durante los primeros días de diciembre.

Alerta por polvo generado por el volcán

Se dijo que la población podría percibir su presencia como polvo suspendido en el aire con tonalidades en color sepia.

Sin embargo se dijo que para llegar a tener efectos sobre la salud su concentración debería ser alta.

Tras un período de quietud que duró 38 años (el más largo de su historia), el volcán Mauna Loa ha vuelto a despertar.

El Mauna Loa, que se eleva 16 kilómetros desde su base en el fondo marino y cubre 5,000 kilómetros cuadrados en Hawái.

Se han observado erupciones durante siglos, desde la colonización del archipiélago hawaiano por parte de los navegantes polinesios.

Desde 1843, año en que se iniciaron los registros escritos, se han documentado 33 erupciones.

