Colombia, en alerta naranja por probable erupción del volcán Nevado del Ruiz

El Servicio Geológico de Colombia (SGC) elevó a naranja la alerta por una probable erupción del volcán Nevado del Ruiz, ubicado en la cordillera central del país; alertó que podría ocurrir en los próximos días o semanas debido al aumento de actividad sísmica.

Según el SGC, desde el jueves se registró un importante incremento en la actividad sísmica, tan solo ese día se presentaron más de once mil 600 movimientos dentro del volcán.

Boletín extraordinario de actividad del volcán Nevado del Ruiz 31 de marzo de 2023 03:15 p.m. Continúa el registro de sismicidad de fracturamiento de roca al interior del edificio volcánicohttps://t.co/xNdmRVRzfn#SGCVolcanes pic.twitter.com/VyHhOM1pXZ — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 31, 2023

“Continúa el registro de sismicidad de fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico, ayer 30 de marzo se registraron 11 mil 600 eventos, alcanzando una magnitud máxima de 3.1, correspondiente al sismo de las 03:46 p.m. Se destaca que, desde el inicio del incremento hasta el momento de emisión de este boletín, la sismicidad ha migrado en dirección al cráter Arenas, sin embargo, la profundidad de los eventos no ha variado, se mantiene en un rango entre 2 y 4 km” compartió el SGC en un comunicado.

Las autoridades de Colombia indicaron que el se encuentra en proceso eruptivo desde hace aproximadamente 10 años, pero todos los eventos han sido menores con afectaciones en áreas alrededor del volcán únicamente. Por lo que se espera que si ocurre una erupción no provoque un riesgo mayor que los anteriores.

Sin embargo, las autoridades recomendaron a la comunidad mantener la calma y estar pendientes de las indicaciones e información proporcionada a través de canales oficiales.

¿Cuántas veces ha hecho erupción el volcán Nevado del Ruiz?

El volcán Nevado de Ruiz es popular por haber ocasionado uno de los peores desastres naturales en Colombia. El 13 de noviembre de 1985 entró en erupción afectando principalmente a la comunidad de Armero, pero también a Tolima y Caldas.

En esa ocasión el cráter derritió hielo y nieve, lo que provocó flujos de agua y fragmentos de roca que arrasaron con las comunidades, lo que dejó 25 mil muertos, de acuerdo con cifras del gobierno colombiano.

Según el Programa de vulcanismo global de la Institución Smithsonian de Estados Unidos, la erupción de 1985 resultó en el cuarto mayor número de muertes por erupción jamás registrado en el mundo.