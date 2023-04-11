Volcán Shiveluch ubicado en Rusia entró en erupción: VIDEO

El Volcán Shiveluch, uno de los más activos de Rusia entró en erupción lanzando una gran nube de ceniza hacia el cielo y cubriendo aldeas con montones de polvo volcánico gris, lo que provocó una advertencia a la aviación alrededor de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia.

Cientos de kilómetros cuadrados cubiertos por ceniza del volcán

El Volcán Shiveluch entró en erupción poco después de la medianoche arrojando una nube de ceniza sobre un área de 108,000 kilómetros cuadrados, según el Servicio Geofísico de la Academia de Rusia de Ciencias de Kamchatka.

Alerta para la aviación por ceniza del Volcán

El Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) emitió un aviso de código rojo para la aviación señalando que una "gran nube de ceniza" estaba a la deriva al oeste de volcán y que en cualquier momento podrían producirse explosiones de ceniza de hasta 15 kilómetros de altura.

🌋 The mighty #Shiveluch volcano in Russia's Kamchatka has gone full eruption mode - volcanic ash emissions has reached 20km, right into the stratosphere. #HappeningNow



Gorgeous video of the ash cloud to remind us of the beauty and the force of nature 👇 pic.twitter.com/eQ6TNgfLR1 — Russia 🇷🇺 (@Russia) April 10, 2023

La lava, calienta la nieve y genera peligrosos deslizamientos de tierra en las laderas de las montañas.

Los flujos de lava cayeron del volcán, derritiendo la nieve y provocando una advertencia de flujos de lodo a lo largo de una carretera cercana, mientras que las aldeas quedaron cubiertas por montones de ceniza gris de hasta 8.5 centímetros de profundidad, la más profunda en 60 años.

La ceniza del volcán alcanzó los 20 kilómetros de altura

"La ceniza alcanzó los 20 kilómetros de altura, la nube de ceniza se movió hacia el oeste y hubo una caída muy fuerte de ceniza en las aldeas cercanas", dijo Danila Chebrov, directora de la sucursal de Kamchatka del Estudio Geofísico.

"El Volcán se estuvo preparando para esto durante al menos un año y el proceso continúa, aunque ahora se ha calmado un poco", dijo Chebrov.

Dijo que el Volcán probablemente se calmaría ahora, pero que no se podían descartar más nubes de ceniza importantes. Dijo que los flujos de lava no llegarán llegar a las aldeas locales.

El Equipo de Respuesta a la Erupción Volcánica de Kamchatka (KVERT) emitió un aviso rojo para la aviación, diciendo que "la actividad en curso podría afectar a los aviones internacionales y de bajo vuelo".

Algunas escuelas en la península de Kamchatka, a unos 6,800 kilómetros al este de Moscú, Rusia, fueron cerradas y se ordenó a los residentes permanecer en sus casas, dijo el jefe de la región municipal de Ust-Kamchatsky, Oleg Bondarenko, en una publicación de Telegram.

Se informó que se había restablecido la energía a los residentes y se estaba suministrando agua potable.

Uno de los volcanes más grandes y activos de Kamchatka

Shiveluch, uno de los Volcanes más grandes y activos de Kamchatka, con una altura de tres mil 283 metros. Se compone de tres elementos: el estratovolcán Viejo Shiveluch, la antigua caldera y el volcán activo Joven Shivéluch. Ha tenido unas 60 erupciones sustanciales en los últimos 10,000 años, la última importante en 2007.

Tiene dos partes principales, la más pequeña de las cuales, Young Shiveluch, los científicos han informado que es extremadamente activa en los últimos meses, con un pico de 2,800 metros que sobresale del Old Shiveluch de 3,283 metros de altura.

El Volcán ubicado en el Cinturón de fuego del Pacífico

El monte Shiveluch se eleva 2,500 metros por encima del nivel del Océano Pacífico y se ubica en lo que se conoce como Cinturón de fuego del Pacífico, una de las zonas de subducción que recorre las costas del Pacífico desde Argentina y Alaska hasta Japón y Oceanía caracterizada por incluir algunas de las regiones de actividad sísmica y volcánica más importantes y activas del mundo.

En tanto, la televisora nipona NHK, dijo que funcionarios de la Agencia Meteorológica de Japón descartaron que la erupción causara algún tsunami que pudiera alcanzar la isla.

Los funcionarios señalaron que una erupción masiva a distancia puede a veces causar cambios en la presión atmosférica, lo que podría cambiar los niveles de las mareas. Pero las autoridades dicen que no han observado ningún cambio de marea en la costa de Japón.