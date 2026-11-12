La incertidumbre volvió a pesar en los mercados financieros este jueves 12 de noviembre. Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores terminaron con pérdidas, mientras los inversionistas siguieron de cerca las tensiones comerciales impulsadas por Donald Trump y el tropiezo de las acciones vinculadas con la inteligencia artificial.

El dólar también se mantuvo bajo presión frente al peso, en una jornada marcada por las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

¿A cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El dólar estadounidense se cotiza este jueves en 17 pesos a la compra y 19.19 pesos a la venta en Banco Azteca.

El tipo de cambio puede cambiar durante el día, por lo que conviene revisar la cotización antes de realizar cualquier operación.

Wall Street cae por las tensiones comerciales y el tropiezo de Nvidia

Los principales indicadores de Wall Street terminaron la jornada con números negativos. El Dow Jones retrocedió 0.36%, para ubicarse en 52 mil 299.11 puntos.

Por su parte, el S&P 500 perdió 0.35%, hasta las 7 mil 593.04 unidades, mientras que el Nasdaq cayó 0.39%, para cerrar en 25 mil 366.09 puntos.

La presión sobre los mercados estuvo relacionada con las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump y el retroceso de las acciones del sector de inteligencia artificial, particularmente Nvidia, que volvió a generar preocupación entre los inversionistas.

Bolsa Mexicana de Valores también cierra con pérdidas

La jornada negativa también alcanzó al mercado mexicano. El S&P/BMV IPC terminó con una caída de 0.27%, para ubicarse en 71 mil 811.20 puntos.

El retroceso ocurrió después de que la Bolsa Mexicana de Valores alcanzara un máximo en la sesión anterior, cuando cerró en 72 mil 006.05 unidades.

Así, el mercado nacional se sumó a las pérdidas de Wall Street, en una sesión marcada por la cautela de los inversionistas ante el panorama comercial y tecnológico.

¿A cuánto cerró el petróleo Brent y WTI este jueves?

Los precios internacionales del petróleo también registraron avances durante la jornada. El barril de Brent alcanzó los 95.89 dólares, con un incremento de 3.37%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) llegó a 88.70 dólares, tras subir 2.51%.

El repunte del crudo se produjo en una sesión de volatilidad para los mercados energéticos, mientras los inversionistas seguían atentos a los factores geopolíticos y a las perspectivas de oferta y demanda.