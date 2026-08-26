Wall Street y BMV cierra con pérdidas este miércoles 26 de agosto

Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminaron la jornada de este miércoles 26 de agosto con pérdidas, una sesión marcada por la cautela de los inversionistas ante nuevos datos de inflación en Estados Unidos. Consulta el precio del dólar hoy.

¿Cómo cerró la jornada la BMV?

El S&P/BMV IPC registró una baja durante la jornada del 26 de agosto de 2026. El principal índice de la BMV se ubicó en 66,192.11 puntos, lo que representó una variación de -0.15%, equivalente a una disminución de 101.96 puntos.

En términos generales, el dato muestra un movimiento negativo del mercado accionario mexicano, con el índice por debajo del nivel de referencia previo.

Cierre de jornada para el Wall Street hoy 26 de agosto

El Wall Street cerró la jornada a la baja este miércoles 26 de agosto, después de que un dato de inflación en Estados Unidos resultara ligeramente superior a lo esperado. Así cerraron los principales índices:



Dow Jones: bajó 113.52 puntos, equivalente a 0.21%, para ubicarse en 53,463.88 unidades.

S&P 500: perdió 1.58 puntos, un descenso de 0.02%, y terminó en 7,675.70 unidades.

Nasdaq Composite: cayó 21.10 puntos, es decir, 0.08%, hasta 26,130.20 unidades.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Este miércoles, el precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.70 pesos la compra y se vende en $17.69 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este miércoles 26 de agosto 2026.

El dólar registró ligeros cambios, manteniéndose dentro de un rango limitado frente a las principales divisas, mientras los inversionistas esperaban los datos de inflación en Estados Unidos que podrían marcar la pauta antes del simposio de banqueros centrales de Jackson Hole a finales de esta semana.

Mientras que el dólar en Tijuana se ubica en $16.50 pesos la compra y en $16.70 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.24 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último martes del mes.