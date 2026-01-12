¿Te hackearon tu WhatsApp? Señales para saber si entraron a tu cuenta; tips para protegerse

El hackeo a cuentas de WhatsApp ha aumentado en los últimos días, desatando el miedo de los usuarios a que sus datos personales y conversaciones sean vistas por intrusos, pero ¿cómo identificar si mi cuenta fue vulnerada?

Señales que indican que tu cuenta de WhatsApp fue hackeada

¡Mucho ojo! En ocasiones es difícil darse cuenta que tu cuenta de WhatsApp fue hackeada debido a lo 'silenciosos' que suelen ser os ciberdelincuentes ; sin embargo, existen algunas señales y pistas que indican que tu cuenta corre peligro.

Te compartimos las señales clave que indican que tu plataforma de mensajería fue hackeada:



Los mensajes aparecen en visto sin que tu los leas o los abras.

aparecen en visto sin que tu los leas o los abras. Encuentras llamadas o mensajes que tú no realizaste.

que tú no realizaste. Tu sesión de WhatsApp se abre en otras ubicaciones.

se abre en otras ubicaciones. Te piden verificar tu número de celular sin una razón aparente.

En algunos casos, los ciberdelincuentes realizan diversos cambios en las fotos de perfil o estado de las y los usuarios, por ello, se recomienda estar alerta.

¿Qué hacer si mi cuenta de WhatsApp fue hackeada?

¡No entres en pánico! Si tu cuenta de WhatsApp fue hackeada, es importante que actúes lo más rápido posible para evitar que el atacante envíe mensajes o haga mal uso de la cuenta , pero ¿qué debo hacer?



Desinstala e instala la aplicación de mensajería; hazlo desde la tienda oficial de Android o iOS.

Abre la aplicación e ingresa tu número de teléfono, la plataforma te pedirá un código de verificación que se te enviará por mensaje de texto.

que se te enviará por mensaje de texto. Ingresa el código y listo.

Una vez que se ingrese el código, la sesión del hacker se cerrará automáticamente y volverás a recuperar tu cuenta.

En caso de que el hacker intenté ingresar con números al azar, es posible que debas esperar alrededor de 7 días para poder iniciar sesión sin él, pero no te preocupes, pues el ciberdelincuente ya no podrá acceder a tu cuenta, por lo que todos tus datos personales y conversaciones estarán a salvo.