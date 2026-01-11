¿Te pidieron renovar tu suscripción? Nueva estafa podría robar tus datos en plataforma musical; cómo detectarla

"Su suscripción finalizo": Este es el mensaje que algunos usuarios de una famosa plataforma musical han recibido al comienzo de este año, y aunque parece una notificación de servicio común y corriente, la realidad es que podría tratarse de una nueva estafa , pero ¿cómo funciona y cómo identificarlo?

¿Cómo funciona la estafa de la suscripción musical?

Esta nueva estafa comienza cuando los usuarios de Spotify, reciben un un mensaje que indica que su suscripción musical a la plataforma ha expirado, por lo que deben ingresar a un enlace, para poder reactivarla y actualizar el método de pago.

Una vez que el usuario ingrese al link que viene dentro del mensaje falso , los ciberdelincuentes podrán acceder por completo a los datos personales y financieros de los usuarios.

¿Cómo es el mensaje falso que pide renovar tu suscripción musical?

Así es el falso mensaje que reciben los usuarios de la famosa plataforma musical.

"Spotify: Su suscripción finalizo el 10 de enero. Para reactivarla, proceda a actualizar su metodo de pago en el siguiente enlace."

El mensaje se envía desde un número desconocido, el cual se hace pasar por la aplicación de streaming. Es importante aclarar que la plataforma no suele enviar mensajes de texto, pues suele hacerlo directamente desdela plataforma.

¿Cómo detectar un mensaje falso?

Expertos comparten algunas señales clave para identificar mensajes falsos, ¿cuáles son?



Viene de un número desconocido : Los estafadores se hacen pasar por empresa o personas conocidas para pedirte dinero ; utilizan prefijos internacionales .

: Los estafadores se hacen pasar por empresa o personas conocidas para ; utilizan . Utiliza lenguaje de urgencia: Tratarán de que la víctima actúe lo más rápido posible, impidiéndole a las víctimas pensar con claridad.

Tratarán de que la víctima actúe lo más rápido posible, impidiéndole a las víctimas pensar con claridad. Se pide dar clic a un enlace: Por lo general, los mensajes falsos suelen estar acompañados de links que llevan a sitios web infectados de virus para robar tus datos.

Por lo general, los suelen estar acompañados de links que llevan a infectados de virus para robar tus datos. Tiene errores ortográficos y gramaticales: Si el mensaje dice ser de una empresa legítima, pero tiene faltas de ortografía , lo más probable es que sea una estafa.

, lo más probable es que sea una estafa. Ofertas muy buenas para ser verdad : Suelen ofrecer ofertas demasiado buenas como premios, tarjetas de regalo o préstamos estudiantiles, así como tarjetas de crédito.

Antes de abrir un enlace, se recomienda verificar las faltas de ortografías, ya que podría tratarse de una estafa para intentar robar tus datos.