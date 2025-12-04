¡Clonan tu voz y tu rostro! La estafa que utiliza la Inteligencia Artificial para engañar personas; modus operandi y como protegerse

Aunque la Inteligencia Artificial es una herramienta utilizada por millones de personas, hoy se ha convertido en una nueva arma que utilizan los delincuentes para realizar estafas a través de internet, pero ¿cuál es el modus operandi y cómo puedo protegerme?

Según la Startup Silikn, México es el país con más víctimas de ciberdelitos en toda América Latina, afectando a más de 20 millones de personas, además de provocar pérdidas que rebasan los 806 mil millones de pesos en los últimos años.

“Cada vez son más eficientes, y esto está siendo aprovechado por ellos para generar audios falsos, videos falsos, páginas falsas, correos falsos, mensajes falsos (...) En general, todo es un ecosistema a través de la cual buscan atraer a la víctima y poderla estafar”, explicó Víctor Ruíz, Consejo Ciudadano de la CDMX.

¿Cuál es el modus operandi de las estufas con Inteligencia Artificial en México?

Gabriela Gonzáles, del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, conformó que las estafas cibernéticas en México han aumentado un 34% del 2024 al 2025, sumando más de 40 mil reportes de esta índole, y el 11% de ellas están enfocadas en el robo de identidad, pero ¿cuál es el modus operandi?

Las estafas con Inteligencia Artificial clonan la voz y el rostro de doctores, maestros, e incluso celebridades, para poder engañar a las personas, pidiéndoles que les depositen una cierta cantidad de dinero a cambio de un producto milagroso, nuevo servicio, entre otras cosas.

“Es una estafa donde es mi cara, mi voz, mi cuerpo, con las palabras nada más, la narrativa transformada en venta y al final del video evidentemente hay un link de pago”, contó Raquel Lobatón, nutricionista que fue víctima de la Inteligencia Artificial.

Por lo general, los delincuentes suelen tomar fotografías y videos de las redes sociales, y con solo unos segundo de voz, pueden ser clonados profesionistas, influencers, celebridades, e incluso, usuarios comunes.

Consejos para protegerte de las estafas de Inteligencia Artificial

¡No te dejes engañar! Para no ser la siguiente víctima, los especialistas recomiendan a las y los ciudadanos analizar muy bien los videos que reciben o ven en redes sociales, y que no crean en todo lo que ven, pero ¿cómo saber si un video está hecho con IA?

Expertos en ciberseguridad compartieron algunos consejos para identificar los videos hechos con Inteligencia Artificial y que se dedican a estafar personas:

Está en una modalidad muy recta.

No se mueven ni gesticulan con normalidad.

Problemas con el audio y voz del personaje; a veces se ve desfasado

Movimientos inusuales.



Otra forma de identificar los videos creados con Inteligencia Artificial es por la duración, ya que suelen durar unos cuantos segundos.