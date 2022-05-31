WhatsApp no funcionará en iPhone según su iOS, aquí te contamos cuáles
La aplicación de WhatsApp dejará de ser compatible con versiones anteriores del sistema iOS. Aquí te contamos qué modelos de iPhone se quedarán sin esta App.
La aplicación de WhatsApp dejará de ser compatible con versiones anteriores del sistema iOS. Aquí te contamos qué modelos de iPhone se quedarán sin esta "app".
WhatsApp, la famosa "app" de mensajería de Facebook, dejará de funcionar en algunos iPhone a partir del próximo mes de octubre. La aplicación dejará de ser compatible con versiones anteriores al sistema operativo iOS 12.
En Azteca Noticias, te contamos qué modelos de teléfono iPhone se quedarán si esta "app".
A partir del próximo 24 de octubre (2022), algunos de los usurarios del famoso teléfono de la compañía de la manzanita (iPhone), ya no podrán utilizar la aplicación de WhatsApp, todo dependerá si sus teléfonos celulares se pueden o no actualizar al sistema operativo de iOS 12 o posteriores a este.
Conforme al portal especializado WABetaInfo, solo los dispositivos que sean compatibles con el sistema operativo de Apple iOS 12, u otro software posterior de la empresa "de la manzana", podrán continuar utilizando la famosa "app" de mensajería instantánea.
WABetaInfo:
WhatsApp siempre está acostumbrado a dejar de admitir algunas versiones de Android e iOS, para permitir que la empresa introduzca ciertas funciones que pueden no funcionar en sistemas operativos antiguos.
La "app" de mensajería dejará de funcionar en dispositivos de Apple que se hayan quedado estancados en los sistemas operativos iOS 10 y los que tengan iOS 11, además de en los teléfonos que son incapaces de actualizarse a iOS 12.
📝 WhatsApp beta for iOS 22.12.0.70: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 27, 2022
WhatsApp is releasing the ability to view detailed reaction info for automatic albums!https://t.co/sC89RvSrOL
WhatsApp dejará de funcionar en iPhone 5 y en 5c
WhatsApp planea eliminar el soporte para los sistemas operativos de iOS 10, iOS 11, o en su defecto los modelos del iPhone 5 y iPhone 5C, debido a que estos ya no podrán actualizarse al sistema operativo iOS 12.
A partir del próximo 24 de octubre, en estos iPhone ya no se podrá WhatsApp:
-iPhone 5
-iPhone 5c
En qué teléfonos dejará de funcionar WhatsApp este año— NOTIFIDES (@Notifides) May 25, 2022
WhatsApp dejará de funcionar en iOS 10 e iOS 11, así como en los otros teléfonos de Apple que no puedan actualizarse a iOS 12. Esta restricción comenzará a entrar en vigencia a partir del próximo 24 de octubre. pic.twitter.com/2n8p5VJEkd
De esta manera, solo aquellos usuarios que tengan modelos de teléfono del iPhone 6 o versiones posteriores a este, podrán utilizar la aplicación de mensajería siempre y cuando esten actualizados al sistema operativo de iOS 12.
Por su parte, el Centro de Ayuda de WhatsApp, recomienda a los usuarios utilizar iOS 12 y versiones más recientes en caso de que quieran tener garantizado el acceso a la "app" que además planea introducir nuevas funciones.
Respecto a los teléfonos con Android, la "app" de WhatsApp brinda soporte a los dispositivos que cuenten con el sistema operativo 4.1 en adelante.
WhatsApp dejará de funcionar en algunos iPhone a partir de octubre https://t.co/woreDbrmcN— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 31, 2022