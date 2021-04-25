Willie Colón sufre accidente automovilístico, se encuentra grave

Willie Colón, uno de los intérpretes clásicos de la salsa en todo el mundo, sufrió un accidente automovilístico por lo que su estado de salud es grave. El músico viajaba, junto a su esposa, por el estado de Carolina del Norte en Estados Unidos.

El accidente ocurrió el pasado 20 de abril, pero hasta este domingo trascendió la noticia, cuando su directora de comunicaciones, Nell McCarty confirmó el hecho y explicó que "los Colón fueron sacados de entre los escombros y llevados a un hospital local”.

Aquí la publicación difundida en la cuenta verificada de Colón, por su colaboradora:

El músico, recordado por temas simbólicos en la salsa como "Celo", "Sin poderte hablar" y "Gitana", continúa hospitalizado, mientras que su esposa ya fue dada de alta.

La gravedad de las lesiones del artista lo mantienen en el hospital pues sufre de una conmoción cerebral y fracturas en su vértebra cervical.

Por ello, fue trasladado a un hospital de Virginia, donde su salud es delicada "pero estable".

Es posible que Willie Colón sea trasladado a un hospital en Nueva York para continuar su atención, en cuanto mejore su condición actual.

¿Quién es Willie Colón?

Willie Colón nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, sus padres eran puertorriqueños, pero fue criado por su abuela y su tía, quienes desde pequeño lo nutrieron de música tradicional puertorriqueña y de los ritmos típicos del repertorio latinoamericano como el son cubano y el tango.

A los 11 años mostró talento para los instrumentos de viento, iniciándose en el clarinete, posteriormente la trompeta y finalmente el trombón que lo consagró en su ramo.

Convirtió su trabajo artístico en un testimonio social vestido de sonoridad, cuyas letras narraron las incidencias de la marginalidad, el prejuicio y el desamparo de los inmigrantes.

Willie Colón es considerado por algunos como el arquitecto de la salsa urbana.

Te puede interesar: Luis Miguel, la serie: esto se verá en el tercer capítulo ¡alerta de spoiler!