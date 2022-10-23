Xi Jinping consigue su tercer mandato como líder de China

Xi Jinping se aseguró el domingo un tercer mandato de liderazgo sin precedente en China. También, presentó al nuevo Comité Permanente del Politburó, repleto de leales seguidores, consolidando su lugar como el gobernante más poderoso de China desde Mao Zedong.

Putin felicitó a Xi por su tercer mandato, que durará cinco años, y dijo que espera seguir desarrollando una "asociación integral" entre sus dos países. "Los resultados del Congreso del Partido confirman plenamente su alta autoridad política, así como la unidad del partido que dirige", dijo Putin a Xi, según la web del Kremlin.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, también envió una carta de felicitación a Xi, según informó la agencia estatal de noticias KCNA.

IT’S OFFICIAL: Xi Jinping has been elected for a third term as the General Secretary of the Communist Party of China. pic.twitter.com/tibFqyDhbw — Andy Boreham 安柏然 (@AndyBxxx) October 23, 2022

La victoria de Xi

El jefe del Partido Comunista de Shanghái, Li Qiang, siguió a Xi en el escenario del Gran Salón del Pueblo cuando presentó al nuevo Comité Permanente del Politburó, lo que le sitúa en la línea de ser primer ministro de China cuando Li Keqiang se retire en marzo.

Los otros miembros del Comité Permanente, compuesto por siete personas, son Zhao Leji y Wang Huning, que regresan del anterior comité, y los recién llegados Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi. Li Qiang también es nuevo en el Comité Permanente.

Los analistas consideran que todos los miembros del nuevo Comité Permanente del Politburó tienen una estrecha relación con Xi, quien ha llevado a China en una dirección más autoritaria desde que llegó al poder en 2012.

Richard McGregor, investigador principal de Asia Oriental en el centro de estudios Lowy Institute de Sídney, dijo que el resultado es una victoria rotunda para Xi.

"Todos sus rivales, potenciales y reales, han sido expulsados del Comité Permanente del Politburó y los leales a Xi ocuparon su lugar. El nuevo Politburó es una declaración enfática del dominio de Xi sobre el partido", señaló.

La presentación del Comité Permanente del Politburó de 24 miembros se produce un día después de la clausura del XX Congreso del Partido Comunista, en el que se añadieron enmiendas a los estatutos que cimentan el estatus central de Xi y el papel rector de su pensamiento político en del partido.

Aun así, Xi, de 69 años, se enfrenta a duros retos, ya que la segunda economía mundial se está desacelerando y crece la frustración por su política de "cero COVID". Además, China está cada vez más distanciada de Occidente, agravado por el apoyo al ruso Vladimir Putin y las crecientes tensiones sobre Taiwán.

Una imagen combinada muestra a Xi Jinping junto a los neuvos miembros del Comité Permanente del Politburó , Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi.|TINGSHU WANG/REUTERS

Nuevo Comité, fiel a Xi

Como se esperaba, la nueva formación del Comité Permanente no incluye un sucesor claro de Xi, cuyo predecesor Hu Jintao fue escoltado de manera inesperada fuera de la ceremonia de clausura del congreso el sábado.

El ascenso de Li Qiang, de 63 años, al puesto número dos, por su parte, habla de la importancia de los vínculos con Xi.

Como jefe del partido en Shanghái, Li fue un pararrayos para un brote de indignación pública que superó a los censores sobre el duro cierre de la ciudad durante dos meses por el COVID-19 a principios de este año. Además, Li y Xi comparten una larga historia, que incluye el paso de Li como jefe de gabinete de Xi cuando éste era jefe del partido en la provincia de Zhejiang.

Otro nuevo miembro del Comité Permanente es el secretario privado y guardián de Xi, Ding Xuexiang, que a sus 60 años es el más joven del nuevo panel. Ding dirige la poderosa Oficina General del Comité Central del partido, que gestiona los asuntos administrativos de la cúpula.

Cai Qi, de 66 años, se incorpora al Comité Permanente desde su puesto de jefe del partido en Pekín y es considerado uno de los aliados políticos más cercanos a Xi, ya que ha trabajado con él durante 20 años en las provincias costeras de Fujian y Zhejiang.

El cuarto recién llegado es Li Xi, de 66 años, jefe del partido en la provincia de Guangdong, potencia económica, a quien los expertos también consideran ideológicamente cercano a Xi, aunque no comparten un historial de trabajo conjunto como los demás.