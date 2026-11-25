La escritora mexicana Ximena Santaolalla denunció públicamente a su padrastro, el empresario Francisco Aguirre, por agredirla sexualmente durante nueve años, desde que tenía 5 hasta los 14 años.

La autora explicó que decidió romper el silencio después de casi cuatro décadas, pues considera que mantener oculta la identidad del empresario contribuye a que continúe la impunidad.

¿Qué dijo Ximena Santaolalla?

En entrevista con el diario El País, Ximena Santaolalla dijo que los abusos sexuales ocurrieron cerca de 2 mil 500 veces.

También reconoció que durante años habló de lo ocurrido con distintas personas, aunque nunca había hecho pública su denuncia con el nombre del señalado.

“Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez. Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor”, dijo.

La autora recordó que su madre, quien entonces tenía 25 años y atravesaba dificultades económicas, conoció al empresario cuando él tenía alrededor de 45 y se casaron seis meses después de iniciar su relación.

¿Quién es Francisco Aguirre?

Francisco Aguirre, de 85 años, estuvo al frente de Grupo Radio Centro durante 27 años, hasta el jueves 19 de noviembre.

Su salida ocurrió después de que Ximena Santaolalla comunicara a la empresa que daría a conocer públicamente la denuncia.

En 2019, la escritora intentó denunciarlo en Francia, debido a que consideraba que los delitos habían prescrito en México, además de que algunos ataques ocurrieron durante vacaciones en París, pero las autoridades francesas desestimaron el caso porque ambos eran mexicanos y residían en México.

Santaolalla señaló que las agresiones terminaron en 1997, cuando el empresario intentó abusar de ella mientras compartía una cama con su madre, quien estaba dormida.