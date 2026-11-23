La Fiscalía General de la República (FGR) todavía no tiene una orden de aprehensión contra Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), pero tampoco está buscándola.

Así lo reconoció la fiscal general, Ernestina Godoy, al ser cuestionada en la Cámara de Diputados sobre las investigaciones relacionadas con presuntos negocios con proveedores del organismo electoral.

Godoy explicó que la institución continúa revisando documentos y que los videos difundidos sobre el caso deben someterse a peritajes para determinar su autenticidad. Sin embargo, sus respuestas dejaron una interrogante: si existen señalamientos públicos, ¿qué acciones concretas ha emprendido la Fiscalía?

Godoy dice que no hay orden de aprehensión contra Taddei

Durante su comparecencia, la fiscal fue cuestionada sobre la falta de detenciones y le recordaron que la FGR actuó contra el exgobernador Ernesto Ruffo en una investigación relacionada con el huachicol fiscal.

Godoy justificó la diferencia al señalar que en aquel expediente existía una orden de aprehensión y una investigación previa de larga duración.

“En este caso no tengo ninguna orden de aprehensión”, respondió al referirse a Taddei.

La explicación, sin embargo, no aclaró si la Fiscalía ya solicitó alguna orden ante un juez, si recibió una negativa o si todavía no considera que existen elementos suficientes para hacerlo.

➡️ La Fiscalía General de la República NO tiene ubicados a Guadalupe Taddei ni a Alfredo Castillo porque no los está buscando, aclaró la fiscal general, @ErnestinaGodoy_.



A pregunta expresa de un periodista, Godoy precisó que no existe una búsqueda de ambas personas por parte de… pic.twitter.com/LfJUfQWjn9 — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) November 23, 2026

La Fiscalía tampoco está buscando a Guadalupe Taddei

El momento más revelador llegó cuando Ernestina Godoy fue cuestionada sobre si la institución tenía ubicadas a Guadalupe Taddei y Alfredo Castillo.

La fiscal aclaró que la FGR no está buscando a ninguna de estas dos personas.