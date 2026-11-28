¡Ya casi! Con la llegada de la temporada navideña, las posadas se convierten en una de las celebraciones más esperadas en México, entre cantos, piñatas, ponche y reuniones familiares. Si ya estás preparando los festejos o quieres organizar una posada, te contamos qué debes saber sobre esta tradición, cuánto tiempo dura y cómo se celebra.

¿Cuándo empiezan las posadas?

Cuándo hablamos de posadas siempre pensamos en ponche calientito, dulces, luces de Navidad y piñatas, pero ¿de dónde nacé?

Esta celebración comienza cuando llegó la conquista española, cambiando la tradición de los astecas, quienes celebraban durante el mes del Panquetzalizti, es decir en diciembre.

Antes la celebración comenzaba el 6 de diciembre y duraba 20 días, pero ahora, la celebración comienza del 16 al 24 de diciembre.

Las posadas forman parte de las tradiciones más representativas de la Navidad en México y tienen un significado religioso, pues representan el recorrido de María y José en busca de un lugar donde alojarse antes del nacimiento de Jesús.

Por ello, estas celebraciones se realizan durante nueve días y cada jornada conserva elementos característicos, como el rezo, los cantos para pedir posada, las piñatas y la convivencia entre familiares, amigos y vecinos.

¿Cómo se hace el ponche?

El tradicional ponche navideño es una de las bebidas tradicionales de las posadas en México y se prepara mediante la cocción de varias frutas y especias en agua.

Entre sus ingredientes más comunes se encuentran:

Guayaba

Tejocote

Manzana

Caña de azúcar

Ciruela pasa

Tamarindo

Jamaica

Canela

Para elaborarlo, se colocan los ingredientes en una olla con agua y se dejan hervir a fuego medio hasta que las frutas estén suaves y liberen su sabor; finalmente, se endulza al gusto y se sirve caliente, generalmente en tazas o cantaritos.