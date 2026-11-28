Un video promocional de una feria del programa Sembrando Vida desató una serie de comentarios en redes sociales, pero no precisamente por las actividades agrícolas, sino por la aparición de don Jano Quintana, un habitante de Cosalá, Sinaloa, que llamaba la atención de miles de usuarios por su increíble parecido físico con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Don Jano Quintana se viraliza por su parecido a “El Chapo”

La aparición de Don Quintana desató toda clase de reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en señalar su increíble parecido físico con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su imagen llamó tanto la atención que el productor agrícola de Cosalá, Sinaloa.

Su rostro con bigote, cabello, su manera de hablar fueron suficientes para desatar una ola de comentarios y bromas entre usuarios.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “¿Cuándo salió?”, “Se parece a alguien, pero no me acuerdo a quién”, “¿Que el señor no estaba en el otro lado resguardado?”, entre otros.

Don Jano Quintana solo buscaba invitar a los habitantes de Cosalá, Sinaloa, a una feria del programa Sembrando Vida, pero su extraordinario parecido físico con Joaquín "El Chapo" Guzmán volvió viral la grabación en redes sociales 🚨🌾📹.

Entre cientos de reacciones, usuarios… pic.twitter.com/9h3faLfk9l — apartadomex (@ApartadoMex) November 28, 2026

La aparición de don Jano Quintana en un video promocional de una feria del programa Sembrando Vida desató toda clase de reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en señalar su increíble parecido físico.

¿Qué pasó durante el “Culiacanazo” en Sinaloa?

Las fuerzas de seguridad federales se desplegaron en Culiacán y tras confirmarse que Ovido Guzmán fue detenido, el estado entró en una situación de violencia por parte de gente del cártel.

El saldo de aquel “Jueves Negro” fue de ocho muertos, siete militares y un civil, 16 heridos, ocho soldados secuestrados y liberados después, 51 presos fugados del penal, 19 bloqueos en calles y avenidas, 68 vehículos militares con impactos de bala y agresiones al Cuartel Militar en Culiacán.