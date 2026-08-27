Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Muere Yayoi Kusama a los 97 años; ¿quién era?

Yayoi Kusama, una de las artistas contemporáneas japonesas más reconocidas, murió a los 97 años. Su obra marcó el arte con su estilo único.

Yayoi Kusama muere a los 97 años la artista: fallece la reconocida artista japonesa
Yayoi Kusama muere a los 97 años la artista: fallece la reconocida artista japonesa|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

Yayoi Kusama, reconocida artista contemporánea japonesa, falleció a los 97 años, dejando una trayectoria destacada dentro del arte contemporáneo.

¿Quién fue Yayoi Kusama?

La artista Yayoi Kusama, famosa por sus coloridas instalaciones con lunares, murió a los 97 años, así lo dio a conocer su sitio oficial de la artista.

La artista dedicó su vida a ser una pionera del arte de vanguardia, cuya práctica abarcó desde las artes visuales y el performance hasta la ficción y la poesía.

Tags relacionados
Redes sociales Virales