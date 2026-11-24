La diputada federal de Morena, Yoloczin Domínguez, rompió el silencio sobre el video en el que aparentemente coloca una sustancia blanca en el vestido de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y aseguró que se trata de una acusación sin fundamento. Su respuesta fue más allá: insinuó que la grabación está relacionada con el uso de inteligencia artificial (IA).

A través de sus redes sociales, la legisladora negó categóricamente haber realizado el movimiento que se observa en las imágenes, las cuales comenzaron a circular masivamente y provocaron todo tipo de comentarios y especulaciones como brujería.

“Ante el video que circula en redes sociales, niego categóricamente haber realizado la acción que se me atribuye”, escribió.

¿Qué dijo Yoloczin Domínguez sobre el video con Evelyn Salgado?

En su publicación, Yoloczin Domínguez también expresó su respeto hacia la gobernadora de Guerrero y aseguró que su relación con ella debe entenderse desde el reconocimiento y el respeto.

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el que hizo sobre la inteligencia artificial, al cuestionar la veracidad del material que circula en plataformas digitales.

Ante el video que circula en redes sociales, niego categóricamente haber realizado la acción que se me atribuye. Mi respeto y reconocimiento hacia la gobernadora de Guerrero, @EvelynSalgadoP, son incuestionables. La política debe conducirse con principios, respeto y honestidad, nunca mediante la desinformación ni las acusaciones sin fundamento. Y ante tanta inteligencia artificial, a algunos no les vendría mal un poquito de inteligencia natural. La verdad no necesita efectos especiales. — Yoloczin Domínguez Serna (@YoloczinDom) November 24, 2026

“Y ante tanta inteligencia artificial, a algunos no les vendría mal un poquito de inteligencia natural. La verdad no necesita efectos especiales”, expresó la diputada.

Con esta frase, Domínguez puso en duda la autenticidad de las imágenes y rechazó la versión que comenzó a difundirse en redes sociales. No obstante, en su mensaje no presentó detalles técnicos ni pruebas que acrediten que el video fue generado o alterado mediante IA.

¿Qué pasó entre Yoloczin Domínguez y Evelyn Salgado en el video viral?

La polémica comenzó cuando usuarios compartieron una grabación de las celebraciones patrias del pasado 15 de septiembre.

En las imágenes se observa el momento en que Yoloczin Domínguez se acerca a Evelyn Salgado para saludarla y abrazarla. Durante el encuentro, la legisladora realiza un movimiento con una de sus manos sobre la parte trasera del vestido de la gobernadora, donde aparentemente se aprecia una sustancia blanca.

El fragmento comenzó a ganar reproducciones y comentarios hasta convertirse en tema de conversación en X y TikTok.

La difusión provocó cuestionamientos sobre lo que realmente ocurrió durante el saludo, aunque no se ha confirmado qué era la sustancia que aparece en la grabación.

Por ahora, la diputada ya fijó su postura: niega haber realizado la acción que se le atribuye y apunta a la inteligencia artificial como parte de la polémica. Su respuesta, sin embargo, deja abierta otra pregunta: ¿qué tan auténtico es el video que encendió las redes sociales?