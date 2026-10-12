¡La daban por muerta! Joven despierta dentro de su ataúd durante velorio en Guatemala

En redes sociales se ha vuelto viral la historia de Yuleidy Ixcotoyac, la joven que presuntamente permaneció siete horas muerta y habría revivido mientras sus familiares se encontraban reunidos para su velorio en el departamento de Quiché, Guatemala.

“Fue un milagro de Dios”: Joven despierta dentro de su ataúd en Guatemala

Los hechos habrían ocurrido el sábado 10 de octubre en la aldea El Jocote, ubicada en Sacapulas, en el departamento de Quiché. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los asistentes empiezan a ayudar a una joven que se empieza a mover dentro del féretro abierto.

Mientras algunos aplauden emocionados o lloran, la familia le comienza a dar agua a Yuleidy y la cargan para sacarla del ataúd.

Horas más tarde, los videos comenzaron a circular en redes sociales, donde calificaron lo ocurrido como un milagro de Dios, luego de que la chica supuestamente pasara siete horas muerta tras sufrir repentinamente un intenso dolor.

¿Qué le pasó a Yuleidy Ixcotoyac en Guatemala?

Durante una entrevista con el medio TV SAC, Abraham Ixcotoyac Tojin, pastor y padre de la joven, narró que su hija comenzó a presentar dolores durante la madrugada, por lo que decidió trasladarla a un hospital para que recibiera atención médica.

Según su versión, durante el viaje Yuleidy Ixcotoyac dejó de respirar y ya no presentaba signos vitales. El padre consideró que lo mejor era regresar a la casa, por lo que la joven nunca llegó al hospital.

Tras darla por muerta, consiguió un ataúd para llevarla de regreso a su hogar, donde sus familiares ya comenzaban a preparar el velorio. Fue ahí donde la joven despertó rodeada de gente, sin creer lo que estaba pasando.

Joven habla luego de ser declarada muerta en Guatemala

El caso llamó la atención en redes sociales, donde algunos aseguraron que se trató de un milagro de Dios, mientras que otros creen que la joven pudo haber sufrido una enfermedad que provocó que se desmayara.

Medios locales contactaron a Yuleidy Ixcotoyac para conocer qué había ocurrido, y a través de un video ella narró sentir un fuerte dolor en el pecho y, de pronto, comenzó a ver todo oscuro.

“Me sentía sola, así 7 horas como muerta y resucité, fue un milagro de Dios”, dijo la chica.

¿La joven realmente murió?

Aunque la familia asegura que Yuleidy Ixcotoyac murió, hay un detalle importante: sus padres no tramitaron un acta de defunción y la joven nunca llegó a un hospital, por lo que no hay documentos médicos que confirmen qué ocurrió realmente.

¿Yuleidy estuvo realmente muerta durante varias horas o hubo otra explicación para lo sucedido? Hasta ahora, no se ha presentado un documento que confirme de qué murió ni cuánto tiempo pasó antes de que despertara dentro del ataúd.

Por eso, aunque muchos en redes sociales hablan de un milagro, lo que ocurrió con la joven sigue sin estar claro.