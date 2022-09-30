Zelenskiy busca unirse cuanto antes a OTAN; niega pláticas con Putin

El presidente Volodymyr Zelenskiy dijo este viernes 30 de septiembre que Ucrania estaba solicitando formalmente la membresía acelerada de la alianza militar de la OTAN y que Kiev estaba lista para conversar con Moscú, pero no con el presidente Vladimir Putin.

El líder ucraniano hizo sus comentarios en un video que parecía tener la intención de refutar contundentemente al Kremlin después de que Putin celebrara una ceremonia en Moscú para proclamar cuatro regiones ucranianas parcialmente ocupadas como territorio ruso anexado.

Volodymyr Zelenskiy / Presidente de Ucrania:

Estamos dando nuestro paso decisivo al firmar la solicitud de Ucrania para un ingreso acelerado a la OTAN”.

"Somos aliados de facto. Esto ya se ha logrado. De hecho, nos hemos abierto camino hacia la OTAN. De hecho, hemos demostrado compatibilidad con los estándares de la OTAN y esos estándares son reales para Ucrania, son reales en el campo de batalla y en todos los aspectos de nuestra cooperación. Confiamos unos en otros, nos ayudamos y nos defendemos. Esta es una alianza de facto"., agregó Zelenskiy.

El video mostraba a Zelenskiy anunciando la candidatura de membresía y luego firmando un documento flanqueado por su primer ministro y el presidente del parlamento.

"Hoy Ucrania presenta una solicitud de jure bajo un procedimiento consistente con nuestra importancia para la protección de toda nuestra comunidad, bajo un procedimiento acelerado. Sabemos que esto es posible. Vimos a Finlandia y Suecia comenzar a unirse a la alianza sin un plan para la membresía”, dijo el presidente Zelenskiy.

LIVE: NATO chief speaks after Ukraine fast-tracks NATO application https://t.co/vZ9VKqvM7B — Reuters (@Reuters) September 30, 2022

Zelenskiy niega pláticas con Putin, "solo hablaré con otro presidente de Rusia"

Es probable que el anuncio toque un nervio en Moscú, que presenta al bloque de la OTAN en casa como una alianza militar hostil empeñada en invadir la esfera de influencia de Moscú y destruirla.

En su discurso en video, Zelenskiy acusó a Rusia de reescribir descaradamente la historia y rediseñar las fronteras "usando asesinatos, chantajes, malos tratos y mentiras", algo que dijo que Kiev no permitiría.

Sin embargo, dijo que Kiev sigue comprometida con la idea de la coexistencia con Rusia "en condiciones equitativas, honestas, dignas y justas".

"Claramente, con este presidente ruso es imposible. Él no sabe lo que es la dignidad y la honestidad. Por lo tanto, estamos listos para un diálogo con Rusia, pero con otro presidente de Rusia que no sea Putin", dijo Zelenskiy.