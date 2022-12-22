Zelensky pide apoyo a la Cámara de Representantes en EU

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, abrió su discurso frente a la Cámara de representantes de Estados Unidos asegurando que “contra todo pronóstico y escenarios pesimistas, Ucrania no cayó, Ucrania está viva” y pidió a los legisladores que lo sigan apoyando para enfrentar a Rusia el próximo año.

Asimismo el presidente Ucraniano agradeció la ayuda que ha recibido por parte del gobierno de Estados Unidos durante los 10 meses que lleva la guerra, pero dijo que no cuentan con el armamento suficiente para continuar defendiendo a su país.

“Tenemos artillería, sí, gracias. ¿Es suficiente? Honestamente no”, dijo Zelenseky frente a los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Agregó que con ayuda del país nortemaericano Ucrania podrá ganar la batalla contra Rusia.

Zelensky alertó que el mundo está demasiado interconectado, por lo que ningún país puede permanecer al margen de la guerra.

"Desde Estados Unidos hasta China, desde Europa hasta América Latina y desde todos los países hasta Australia, el mundo está demasiado interconectado e interdependiente como para permitir que alguien se quede al margen y al mismo tiempo se sienta seguro cuando continúa una batalla así".

El mandatario Volodimir Zelensky destacó que Ucrania y Estados Unidos son naciones que comparten los mismos valores y por ello son aliados en la guerra.

“El próximo año será un punto de inflexión, lo sé, el punto en el que el coraje ucraniano y la determinación estadounidense deben garantizar el futuro de nuestra libertad común. La libertad de las personas que defienden sus valores”.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos recibió a Zelensky con aplausos que se extendieron por varios minutos para darle la bienvenida.

Zelensky pide que Estados Unidos continúe con sanciones contra Rusia

Volodimir Zelensky pidió al Congreso de Estados Unidos que continúen sancionando a Rusia para que termine con la guerra.

“Ustedes pueden fortalecer las sanciones para que Rusia sienta lo ruinosa que es realmente su agresión. Realmente está en su poder ayudarnos a llevar ante la justicia a todos los que comenzaron esta guerra criminal y sin provocación. Hagámoslo. Dejemos que el terrorista sea responsable de agresión, y compensar todas las pérdidas causadas por esta guerra".

|Reuters

La Cámara de Representantes de Estados Unidos recibió a Zelensky con aplausos que se extendieron por varios minutos para darle la bienvenida.

La vicepresidenta Kamala Harris, Nanci Pelosy y Zelensky intermabiaron banderas al finalizar su discurso.