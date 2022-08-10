Convierten a Zelensky en figura de acción para recaudar dinero

Una campaña realizada en Nueva York, Estados Unidos, creó una figura de acción del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, con la finalidad de recaudar fondos para apoyar al país que enfrenta una guerra con Rusia.

La campaña de Kickstarer de la empresa de diseño de productos de Brooklyn FCTRY lanzó la campaña hace menos dos semanas y su meta era alcanzar 30 mil dólares, objetivo que se cumplió en un tiempo récord de tres horas.

Y en total, hasta el momento, la figura de acción del presidente Zelensky logró vender más de 120 mil dólares. Por cada muñeco con la imagen del presidente ucraniano, se donará un dólar para Ucrania. La venta terminará el viernes 12 de agosto.

|Reuters

La figura de acción de Volodimir Zelensky mide 15 centímetros de altura, está moldeado con arcilla y pintado a mano por el artista Mike Leavitt.

Jason Feinberg, director ejecutivo y director creativo de FCTRY, asoció el éxito en las ventas de la figura de acción de Zelensky a que se trata de un personaje inspirador.

"Es el líder perfecto para este momento, simplemente este personaje súper inspirador. Tiene esta fuerza real que se transmite, pero es humilde y representa lo contrario de todo lo que hemos llegado a asociar con la política".

La empresa tambié ha creado otras figuras de acción de personajes reconocidos de Estados Unidos como Bernie, Obama, Abrams y Biden, sin embargo, Zelensky es el primer personaje exranjero creado por la compañía

Juguetes inspirados en Zelensky, presidente de Ucrania

Esta no es la primera vez que crean un juguete con la imagen del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

En mayo, una empresa en Chicago logró recaudar más de 145 millones de dólares para apoyar a Ucrania con un juguete no oficial tipo Lego con la imágen de Volodimir Zelensky.

Joe Trupia, el dueño de la empresa, dijo que lo que comenzó como una simple idea para recaudar fondos en pro de Ucrania, rápidamente se convirtió en algo mucho más grande.