Zelensky y Rishi Sunak se reúnen con tropas ucranianas

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania llegó por sorpresa a Reino Unido, donde se reunió con el primer ministro, Rishi Sunak. Ambos líderes visitaron a las tropas ucranianas que se encuentran en un campo militar en Dorset, al suroeste de Inglaterra.

Zelensky y Rishi Sunak visitaron la base militar Lulworth Camp, donde Volodimir entregó medallas a las tropas ucranianas que se encontraban ahí.

Este es el segundo viaje de Zelensky al extranjero desde que Rusia comenzó la guerra el 24 de febrero del año pasado; el primero ocurrió en diciembre, cuando visitó a Joe Biden en Washington.

Se espera que Zelensky continúe su viaje por Europa, esta tarde llegará a París y el jueves aterrice en Bruselas.

|Reuters

Reino Unido entrena a las tropas ucranianas

Reino Unido ha entrenada a 10 mil soldados ucranianos y se espera que lo haga con 20 mil militares más este año, para que estén preparados para continuar con la guerra que inició Rusia.

La semana pasada, las tropas ucranianas llegaron a Gran Bretaña para aprender a comandar los tanques Challenger 2 que, según Rishi Sunak, estarían operando en Ucrania el próximo mes.

Sunik no descarta enviar aviones a Ucrania

Durante la reunión entre Rishi Sunak y Zelensky, el primer ministro británico indicó que no descarta la idea de enviar aviones para ayudar a las tropas ucranianas a luchar contra Rusia.

Agregó que entrenar a los pilotos ucranianos era el primer paso para que pudieran usar tales aviones. Gran Bretaña dijo que el entrenamiento garantizaría que los pilotos ucranianos pudieran volar "sofisticados aviones de combate estándar de la OTAN en el futuro".

"Nada está descartado y nuestro liderazgo en este tema es algo de lo que todos deberíamos estar muy orgullosos colectivamente", expresó Rishi Sunak.

Los países occidentales han aumentado sus promesas de apoyo militar a Ucrania desde el comienzo del nuevo año, pero hasta ahora se han negado a entregar los aviones de combate que Kiev ha pedido para continuar con su defensa.

