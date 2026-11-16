La violencia volvió a golpear a la clase política de Veracruz. Juana Tzanahua Gálvez, regidora única de San Juan Texhuacán, y su esposo, Gervacio Hernández Mellado, dirigente municipal del PRI, fueron asesinados en la sierra de Zongolica.

De acuerdo con el informe policial, la pareja viajaba en un automóvil sobre la carretera Apoxteca-Aticpac cuando fue atacada a balazos. En el vehículo también se encontraba Isaura Chipahua Cuahutzihua, quien sobrevivió a la agresión, pero resultó herida.

En el lugar fueron encontrados el automóvil baleado y 16 casquillos percutidos.

¿Qué dijo el gobierno de Veracruz sobre el asesinato de la regidora?

El doble homicidio provocó reacciones entre integrantes de la clase política. El diputado local Héctor Yunes Landa condenó el crimen y expresó su preocupación por que las muertes de servidores públicos terminen convirtiéndose en parte de las estadísticas de violencia en la entidad.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, pidió esperar los resultados de las investigaciones y evitó relacionar el ataque con un móvil político.

Ataque armado sacude Veracruz. Juana Tzanahua, regidora de San Juan Texhuacan, y su esposo, Gervacio Hernández, dirigente municipal del PRI, fueron asesinados en la sierra de Zongolica. Otra mujer resultó herida. La información en #HechosMeridiano con @VILLALVAZO13 y @CHRIS_LARA_H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 16, 2026

“Es lamentable cualquier situación de agresión como el caso que vimos, pero no podemos nosotros politizarlo, vamos a esperar la investigación”, declaró.

¿Qué otros políticos han sido asesinados en Veracruz durante el gobierno de Rocío Nahle?

El asesinato de Juana Tzanahua y Gervacio Hernández se suma a una serie de crímenes contra figuras políticas registrados en Veracruz durante la administración de Rocío Nahle.

Entre los casos mencionados están los asesinatos de:

Yesenia Lara, en Texistepec.

Germán Valencia, en Coxquihui.

Juan Carlos Mezhua, en Zongolica.

Jorge Guerrero, en Otatitlán.

Guillermo Pamuce Yep, en Coatzacoalcos.

También permanecen casos de desaparición de personajes vinculados con la política veracruzana, entre ellos Miguel Ángel de la Torre Loranca, ex candidato de Movimiento Ciudadano, y Ramsés Aldebarán Cruz del Valle, ex líder juvenil del extinto PRD.

¿Qué exigen los partidos políticos ante la violencia en Veracruz?

Los crímenes y desapariciones mantienen la presión sobre el gobierno estatal para que se esclarezcan los casos, se localice a las personas desaparecidas y se detenga a los responsables.

La exigencia del gremio político es que estos hechos no queden únicamente en investigaciones pendientes y estadísticas de violencia, mientras las familias siguen esperando respuestas.