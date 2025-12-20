El Grinch de Puebla se robó un Papá Noel y es viral en redes sociales

Todo lo que circula en las redes sociales logra captar la atención de los internautas. Sin embargo, algunos hecho se convierten en virales y hasta generan intensos debates por ciertas particularidades, como lo que sucedió en una casa de Puebla .

El robo de un adorno de Papá Noel fue captado por cámaras de seguridad y ha hecho del video un elemento viral que hoy transita por distintas plataformas digitales.

¿El Grinch suelto en Puebla?

El video que dura algunos segundos está ya dando la vuelta al mundo por tratarse de un caso de inseguridad en el estado de Puebla y que sorprende por el objeto que se convirtió en el botín de un solitario ladrón.

#VIRAL | Así fue como se robaron un inflable de #SantaClaus de la cochera de una casa en #Puebla. Una cámara de seguridad captó al ladrón que, con toda su calma, lo desinfló, dobló y sacó entre los barrotes del portón: pic.twitter.com/fYtmPwoFfL — Nacho Lozano (@nacholozano) December 19, 2025

Un adorno inflable de Papá Noel fue el bien sustraído por un sujeto que, con mucha tranquilidad, se apoderó de él y ahora es señalado como el Grinch de Puebla. El hecho ocurrió el pasado miércoles 17 de diciembre, en horas de la madrugada.

¿Cómo fue el robo en Puebla?

Según muestran las imágenes, una bella figura de Papá Noel era exhibida en el porche de una vivienda. Se trataba de un adorno inflable que era vigilado por una cámara de seguridad del lugar pero que fue robado por un meticuloso ladrón que pasaba por el lugar.

El video muestra al Grinch llegando tranquilamente y acercándose a la figura de Papá Noel. En un momento, el muñeco parece caer y es cuando el delincuente comienza a desinflarlo y a extraerlo a través de una reja. El muñeco es enrollado mientras va perdiendo el aire y finalmente queda a disposición del sujeto que se marcha sin preocupaciones.

Las redes sociales no han tardado en reaccionar ante lo sucedido y, aunque muchos lo tomaron con humor, los internautas criticaron el accionar del delincuente y afirmaron no entender el fin de robar un adorno de Navidad. El caso con epicentro en Puebla no ha revelado si el adorno pudo ser recuperado y si el Grinch continúa suelto.