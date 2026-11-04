¿Un alma intenta comunicarse? La experiencia que conmovió a una vidente en Al Extremo
Una experiencia cargada de emociones lleva a la vidente a interpretar un supuesto mensaje relacionado con un alma que aún tendría asuntos pendientes.
Noelia, quien se presenta como tanatóloga, médium y vidente, protagonizó un momento de gran intensidad emocional durante una experiencia de conexión espiritual. De acuerdo con su interpretación, percibió que un alma tendría asuntos pendientes con sus compañeros, una vivencia que la llevó a expresar una profunda emoción al intentar transmitir lo que consideró un mensaje desde el más allá.