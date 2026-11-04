¿Un alma intenta comunicarse? La experiencia que conmovió a una vidente en Al Extremo

Noelia, quien se presenta como tanatóloga, médium y vidente, protagonizó un momento de gran intensidad emocional durante una experiencia de conexión espiritual. De acuerdo con su interpretación, percibió que un alma tendría asuntos pendientes con sus compañeros, una vivencia que la llevó a expresar una profunda emoción al intentar transmitir lo que consideró un mensaje desde el más allá.

