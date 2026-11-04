Al Extremo: tacos de tripa, un accidente fatal y la tensión en La Granja VIP

Al Extremo presentó una jornada de contrastes: La Pura Sabrosura visitó una taquería en Tizimín, para probar tacos de tripa de 30 pesos; Jorge Becerril informó sobre un atropellamiento fatal en la México-Cuernavaca, y el programa también abordó la victoria de Mono Ozuna en el duelo de eliminación de La Granja VIP, la frustración de Julio y el reconocimiento al esfuerzo de Kuno.