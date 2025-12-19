Hombre casi comete infidelidad en transmisión de programa en vivo: VIDEO

Uno de los videos que están en tendencias en estos momentos y que ha circulado desde hace horas en la red, tiene como protagonista a un hombre que llega feliz y campante a lo que parece ser su zona de trabajo. Camina un poco, se acerca con una compañera y cuando está a punto de darle un beso, se percata que está siendo tomado por la cámara en programa en vivo. Así terminó la historia que se presume como infidelidad.

Al Extremo | Programa 18 de diciembre del 2025

¿Cómo se concretó esta casi infidelidad en televisión nacional?

En redes sociales se habló hace un tiempo sobre esa compañera o compañero que le pica las costillas a tu pareja en el trabajo. Es decir, se daba a entender que hay personas infieles que se dejan seducir por sus compañeros en el espacio laboral. Y esta historia sería la confirmación de dichas teorías.

En plena transmisión en vivo, en un noticiero donde se hablaba de las preocupaciones con la variante de la influenza, un hombre se acercó para casi besar a una compañera. Sin embargo, de manera bastante veloz se percató que el programa estaba al aire, por lo que solamente se alejó y comenzó a ver su rostro en las pantallas… detrás del conductor principal.

Este hombre se dio cuenta que dicho momento había sido grabado y que se percibió claramente su acercamiento atrevido hacia una mujer del canal Caracol en Colombia. Incluso, muchos argumentaron que esa cara seguramente la puso porque tiene pareja… y se confirmaría una infidelidad de su parte.

¿En qué concluyó la historia de la casi infidelidad de este hombre?

Muchos argumentaron que es un hecho el referirse a esta prueba como parte de una infidelidad, sin embargo no hay información fidedigna del estatus civil de dicho hombre. Sin embargo, algunos dijeron que como no la besó, no vale como traición. Mientras que otros recordaron el tema ya mencionado de picarle las costillas a compañeras o compañeros de trabajo. Es decir, la gente pide respuestas de un momento que ya se volvió sumamente viral en las últimas horas.