Hombre resiste a descarga eléctrica y se niega a ser arrestado

Un video se viralizó en las horas recientes al mostrarse un particular intento de arresto en contra de un sujeto que se reportó como violento a las afueras de una tienda de autoservicio. Allí se observa el momento en que los oficiales que acudieron al llamado tratan de sostener a un hombre que los recibió con múltiples golpes. Ni la descarga eléctrica lo detenía.

¿El hombre violento aguantó descargas eléctricas?

El evento violento se concretó en Colorado, pues a las afueras de un supermercado se reportó la presencia de un sujeto de 38 años que estaba violentando a las personas. Por ello, dos agentes llegaron para detener al ciudadano estadounidense. Sin embargo, lo que debía ser algo de rutina, se convirtió en una feroz pelea, donde los policías sufrieron demasiado para controlar la situación.

En el video que otra persona grabó desde un auto cercano a la escena se ve cómo los policías llegaron a detenerlo, sin embargo de inmediato los golpes tomaron el protagonismo en la disputa corporal. Pese a que los uniformados utilizaron el famoso táser para controlar al hombre reportado, no lo controlaban e incluso los oficiales terminaron en el suelo al menos en un par de ocasiones.

Con poco más de 30 segundos, la pieza videográfica demuestra un evento bastante particular, pues los dos oficiales no esperaban un enfrentamiento tan complicado. Sin embargo, el caballero de casi 40 años terminó arrestado y enfrentará cargos de agresión contra agentes, resistencia al arresto, robo, intimidación y otros tantos.

¿Qué dijeron las redes sociales sobre el arresto de este hombre?

Piezas similares a estas se reproducen de manera bastante común en el espacio digital. Sin embargo, muchos de los que ya acudieron al testimonio de la pelea comentan que el hombre realmente tenía una capacidad física importante. Incluso con el uso de la descarga eléctrica (tal vez no hizo el efecto adecuado) seguía golpeando a los oficiales.

🇺🇸 Grand Junction #Colorado police responded to a call about a man acting aggressively and threatening people at Walmart.



The 38 year old man, Bobby McCarley, fights the two officers but doesn't run. He's eventually tased (tasers don't always work with winter clothing as seen. pic.twitter.com/mZ1disWQYU — Pisklauren (@pisklauren) December 22, 2025

Mientras tanto, otros usuarios dijeron que esperaban no encontrarse con un hombre de esas características, pues puso en aprietos a dos oficiales que probablemente subestimaron lo que se enfrentarían en el llamado al que acudieron.