Usuarios de redes sociales recuerdan cómo era su vida antes de la pandemia con emotivas FOTOS.

Después de varios meses de confinamiento en casa, con el fin de evitar más contagios de Covid-19, los usuarios de redes sociales están participando en un reto para recordar cómo eran sus vidas antes de la pandemia.

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Por medio de la plataforma Twitter, varios usuarios están publicando una fotografía suya que corresponde a enero, mes en el que todavía no llegaba la pandemia de coronavirus a México.

Una foto tuya en enero de 2020 sin imaginar lo que vendría. https://t.co/UEg5N0xME5 pic.twitter.com/imfC36Vjaz — Grace S. Silva (@Versalisima) August 27, 2020

Fue a inicios de febrero cuando la enfermedad que nació supuestamente en China llegó a tierras mexicanas; por ello, trabajadores, estudiantes, y la población en general, entraron en cuarentena.

Luego de varios meses, las personas buscan mantener el buen ánimo de alguna forma, por lo cual, participan en estas dinámicas que inmediatamente se convierten en tendencia en las plataformas digitales

Una foto tuya en enero de 2020 sin imaginar lo que vendría. https://t.co/mXSor7s1WY pic.twitter.com/SRZ7EwdF42 — Ale QH (@agorathauma) August 27, 2020

El challengue es bastante simple, pues se trata de compartir alguna fotografía, de preferencia una selfie, que haya sido tomada durante el primer mes de este 2020.

Algunos decidieron publicar sus fotos tomadas en la calle, en sus habitaciones o en sus trabajos, mientras que otros se decantaron por dar a conocer su mejor momento del año.

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