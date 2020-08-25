Mira cómo luce el niño que protagonizó el VIDEO viral de 2006 ‘Edgar se cae': “La gente me perseguía”.

Uno de los primeros videos virales en YouTube fue el de ‘Edgar Se Cae’, mismo que en 2006 se convirtió en todo un fenómeno del internet, pues fue objeto para burlas y memes en redes sociales.

El protagonista, Edgar Martínez Esparza, sorprendió a propios y extraños al mostrar su increíble cambio físico, a casi 15 años de ser la sensación en el mundo digital.

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Originario de Monterrey, Nuevo León, y aprovechando su fama, el joven decidió convertirse en youtuber y en uno de sus videos contó la historia de la popular grabación.

Estábamos en un rancho con la familia, era un rancho en donde nacieron mis abuelos, era demasiada paz y tranquilidad, no teníamos nada qué hacer, simplemente era comer. Estábamos aburridos y no sabíamos qué hacer. Había una cámara y dijimos: ‘¿Por qué no grabar una película de piratas?’. Y empieza que yo era la estrella de la película pirata, íbamos caminando por el río, con mi espada, el palo

Sin embargo, Fernando, amigo de un primo de Edgar, fue quien comenzó a mover el tronco, cuando éste quiso usarlo para cruzar el río.

Yo estaba pensando ‘Es una simple broma’, cuando de repente tiro mi espada, empiezo a gritar ‘Ya güey‘ y simplemente caigo, el agua estaba llena de popo de vaca, llena de algas de río, estaba llena de puras cosas verdes, estaba vomitando. Se puede escuchar al fondo del video cómo empiezo con náuseas, imagínate cómo olía, estaba muy sucio, ni me aguantaba mi olor

Este suceso se viralizó de tal forma, que fue invitado en diferentes programas; sin embargo, también se vio envuelto en situaciones incómodas.

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