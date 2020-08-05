VIDEO: Componen canción de cumbia al asaltante de la combi que recibió brutal golpiza por pasajeros.

Luego de que se hiciera viral el video de un ladrón siendo golpeado por pasajeros en el Estado de México, un youtuber sacó una versión de la famosa y exitosa canción 17 Años, pero con la historia del delincuente.

Te puede interesar:

VIDEO: Abuelita se convierte tendencia en redes sociales por crear una obra de arte con una tina.

Después de este suceso que generó un sin fin de memes en redes sociales, surgió una composición que inmediatamente le dio la vuelta al mundo.

Un youtuber, de nombre Salvattore Zamorini, fue quien adaptó la historia del asaltante a la icónica canción de Los Ángeles Azules.

A pesar de que el ritmo de esta melodía es de una cumbia, toda la letra e historia ha sido transformada a la experiencia del delincuente, luego de la golpiza que recibió a manos de quienes viajaban en la unidad de transporte público.

Con guitarras, tambores, un órgano, un bajo, maracas y un acordeón, el joven recreó la melodía desde su hogar y la compartió por medio de sus redes sociales.

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y se sumó al material cómico creado a partir del ya famoso asalto fallido.

También te puede interesar:

Internautas recuerdan los momentos más surrealistas y graciosos que se han vivido en las combis de México.

La cumbia del asaltante de la combi tiene más de 40 mil reproducciones y cientos de comentarios que reconocen el ingenio de Zamorini, pues arreglar una canción con datos de este hecho requiere de mucha creatividad.