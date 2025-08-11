inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¿Adiós a los tacos? ¡Hola a la ‘torta de tripa’! Así la recomendación de Rahmar

Si creías haberlo visto todo, debes probar esta delicia: ¡torta de tripa! Sí, recomendado por Rahmar desde la CDMX... ¿podría haber nacido en otro lugar?

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

En el lugar donde los tacos de pastor son ‘el pan nuestro de cada día’, surgió una delicia sin igual: la torta de tripa. Rahmar se metió hasta la cocina y consiguió la receta secreta de este peculiar manjar. ¡Garantizado por La pura sabrosura!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×