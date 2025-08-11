¿Adiós a los tacos? ¡Hola a la ‘torta de tripa’! Así la recomendación de Rahmar
Si creías haberlo visto todo, debes probar esta delicia: ¡torta de tripa! Sí, recomendado por Rahmar desde la CDMX... ¿podría haber nacido en otro lugar?
TV Azteca
En el lugar donde los tacos de pastor son ‘el pan nuestro de cada día’, surgió una delicia sin igual: la torta de tripa. Rahmar se metió hasta la cocina y consiguió la receta secreta de este peculiar manjar. ¡Garantizado por La pura sabrosura!
