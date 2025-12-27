Influencer se vuelve loco y atropella a sus fanáticos con una camioneta (VIDEO)

Un polémico video se difundió en las redes sociales ya que se ve a un influencer , llamado Branden Peters quienes conocido como Clavicular, atropellando en una transmisión en vivo a un seguidor con su Cybertruck de Tesla.

Noticias Oaxaca del 26 de diciembre 2025

En las imágenes se ve al joven acercarse al vehículo del creador de contenido y se sube al cofre mientras grababas con su teléfono móvil. Luego el seguidor en cuestión descendió del automóvil y realizó algunos movimientos cerca de la unidad, justo cuando ocurre el incidente.

¿Cómo fue el accidente que protagonizó el influencer?

Según lo que se puede ver en el video, el joven se encontraba frente al vehículo, Clavicular aceleró la marcha, lo que provocó que el seguidor fuera embestido por la camioneta.

A su vez en las grabaciones se escucha un fuerte sonido tras el impacto y se ve claramente la reacción de una persona que acompañaba al influencer durante la transmisión.

This was the chilling moment banned Kick streamer Clavicular realized he was in serious trouble: after running over his alleged stalker—who had jumped onto his Cybertruck’s windshield—the man lay unresponsive to medical aid, while police ignored the streamer’s desperate pleas for… pic.twitter.com/KRCs50WFsZ — richlux713 (@RichLux713) December 26, 2025

El avance del vehículo fue detenido cuando otro automóvil se cruzó en su trayecto, lo que evitó que continuara desplazándose.

La reacción del creador de contenido fue polémica debido a que se retiró del lugar. Luego tomó la decisión de realizar una publicación en redes sociales con una imagen generada por inteligencia artificial, acompañada de la frase:“Juega juegos estúpidos, gana premios estúpidos”, en referencia a lo ocurrido.

En el material audiovisual también se escucha al creador de contenido cuestionar el estado del joven atropellado, sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre la condición de salud del seguidor.

Como era de esperarse las redes sociales se hicieron eco de lo sucedido y expresaron su rechazo a la conducta del influencer por lo que también exigieron que se esclarecieran los hechos.

Play stupid games, win stupid prizes pic.twitter.com/o39FHyOv2W — Clavicular (@Clavicular0) December 25, 2025

Por el momento no se ha dado ninguna confirmación o información oficial sobre posibles consecuencias legales ni sobre el estado del joven involucrado.

