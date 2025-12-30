Captan agresión a influencer mientras transmitía en vivo

Bucear en las redes sociales permite encontrarnos con diferentes mundos, situaciones y creaciones que son capaces de ocasionar diferentes sentimientos y reacciones. Un claro ejemplo de ello es un video que se ha viralizado y muestra a una influencer siendo atacada por una mujer mayor de edad.

El contenido de las plataformas digitales es tan variado y dinámico que podríamos pasar todo el día frente a la pantalla. Sin embargo, solo algunos videos logran captar tanto la atención que se terminan viralizando y traspasando los límites internacionales.

¿Influencer fue atacada en vivo?

El video que recorre las redes sociales en la actualidad, y que ha dado lugar a un intenso debate, ocurrió en Boston y muestra a la influencer María Liu posando ante la cámara y mostrando el outfit elegido para esa noche.

Una señora envenenada de envidia ante el despliegue de juventud y fertilidad de una chica la agrede verbal y pretende golpearla. ¿Quién tiene la culpa...? Obvio dirán que de los hombres, que le lavan el cerebro a los seres de luz para que se agredan entre si. ☕#MundoSinHombres pic.twitter.com/JQ8ZncXXsW — Bimago El Cínico (@BimagoElCinico) December 24, 2025

La transmisión en vivo es una de las tantas que se pueden observar en estas plataformas pero lo que la volvió viral es la irrupción de una mujer mayor de edad que primero se observa pasar por detrás de la creadora de contenido. Luego, aparece frente a cámara insultando e intentando agredir físicamente a María Liu, aparentemente, sin motivo alguno.

¿Cómo reaccionaron las redes ante la agresión?

El video en cuestión circula principalmente en la red social X y es allí en donde algunos internautas señalan que el hecho es de diciembre de 2024. Sin embargo, la discusión se ha dado entre los usuarios de esta plataforma ya que muchos apoyan a la influencer, mientras que otros afirman que muchas veces, por generar contenido, se interfiere el paso de las demás personas o se vulnera su privacidad.

“Hay gente que no puede ver a otra siendo felices”, “Simplemente hay gente que le va súper mal en el día y explota a la mínima porque no puede controlar sus emociones”, “Qué bueno que se cuidan entre ellas jajajaja” y “No aguantan el hecho que alguien pueda vivir su vida de mejor manera que ellas”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en las redes sociales.